Tadić: Imam prijave i protiv Izetbegovića, Ivanića, Čovića

SARAJEVO - Gordana Tadić, glavna tužiteljka Tužilaštva BiH, u intervjuu za "Face tv" pojasnila je proceduru po Zakonu o krivičnom postupku, a po kojem postupaju tužioci Tužilaštva BiH u istrazi koja je otvorena protiv Fadila Novalića, premijera FBiH, Fahrudina Solaka suspendovanog direktora FUCZ-a te Fikreta Hodžića, vlasnika "Srebrene maline".

Ona se osvrnula na predmet i pojasnila je proceduralne stvari ne ulazeći u sami meritum, jer kako kaže tim od tri tužioca radi na tome.

"Nakon novinskog članka SIPA je izvršila provjere i utvrđeno je da je to nadležnost Tužilaštva BiH i na tome radi tim tužilaca. Neki kažu da radimo presporo, ali vrijeme je pandemije. Mi smo se kao zemlja trebali pripremiti za to. Ima za sada poprilično otvorenih predmeta za ugrožavanje zdravlja za vrijeme pandemije", pojasnila je Tadić.

Dodala je da je Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo isprva otvorilo istragu, koju je preuzelo državno tužilaštvo.

Preuzeta istraga

"To je bila pravna, a ne politička intervencija. U spisu su bila samo četiri papira. U medijima su se pojavili istupi da smo trebali preuzeti ogromnu dokumentaciju, ali tužiteljica iz sarajevskog tužilaštva kazala je da je otvorila istragu, da ne bi došlo do uništavanja dokaza. Radi se o osnovnoj dokumentaciji", ustvrdila je Tadić.

Ona je dodala da je odmah po preuzimanju predmeta oformila tim od tri tužioca, i oni sada rade svoj posao.

"Ne mogu govoriti šta će se dalje dešavati. Što se tiče ZKP-a SIPA je imala pravo da ih zadrži na 24 sata, Tužilaštvi, na 24 sata i Sud isto tako...Ne odlučujem da li će ostati u pritvoru, to tužioci odlučuju oni daju prijedlog. Ne mogu govortiti o živom predmetu, jer nikakav akt prema Sudu nije otišao. Ne mogu vam potvrditi da li je prijedlog napisan, jer to tužilački tim radi", kaže Tadić.

U nastavku intervjua Tadić je upitana da da mišljenje o pismu Bakira Izetbegovića, na šta je kazala:

"To je direktan pristisak na rad Tužilaštva i ugrožavanje moje sigurnosti i sigunosti moje porodice koja je već bila ugrožena. Moja sigurnost je dodatno pogoršana, a moram reći da imam u užoj i široj porodici višenacionalne članove. To je sramota koja se nanosi cijeloj mojoj porodici. To je jedna vrsta kelevete. To je prijetnja i pritisak i želja da neko drugi dođe na mjesto glavnog tužioca. Ne znam ko bi gospodinu Bakiru Izetbegoviću više odgovarao", rekla je glavna tužiteljka.

Predmet izložen pažnji javnosti

Tadić je ponovo potcrtala da se ne osjeća sigurno.

"Ne osjećam se sigurno u FBiH gdje provodim život sa cijelom svojom porodicom. Svi članovi moje porodice su u BiH. Ne znam je li to pritisak da napustimo BiH? Ja sam jaka osoba, radim na osnovu činjenica i zakona, na osnovu Ustava. Tako ću nastaviti. Ovo je samo jedan od predmeta. Imamo 6.000 prijavljenih osoba, a ovo su samo tri osobe. Ovaj predmet nije trebao biti toliko izložen pažnji javnosti. Uvijek postoji presumpocija nevinosti bez obzira koliko imate dokaz", rezlutna je bila Tadić.

Tadić je u nastavku razgovora kazala je da su novinari mnogo pomogli u radu Tužilaštva.

"Ne mogu govoriti o dokazima. Na istragu niko ne smije uticati. Bilo kakvo neodgovorno ponašanje bilo koga može se tretirati kao ometanje istrage", kaže Tadić.

Na pitanje šta je u aferi "Respiratori" tumačeno kao pranje novca, Tadić je rekla da ne može kazati.

"Tužioci vode predmet, oni će donijeti tužilačku odlulku na osnovu materijalnih dokumenata. Ne mogu ništa više reći o tome. Sam naziv afera za Tužilaštvo nije poznat pojam. Mi imamo predmete i prijavljena lica, osumnjičena i optužena lica", kazala je Tadić. Napomenula je da je ovaj predmet je označen kao predmet organizovanog kriminala i korupcije.

Bilo je mnogo montiranih procesa

Na pitanje o reakciji Fahrudina Radončića, ministra bezbjednosti BiH i lidera SBB-a o ovom predmetu kada je kazao da "vjeruje u nezavisno Tužilaštvo i njegov rad", Tadić je kazala:

"Drago mi je ako je tako rekao. Zatekla sam vrlo teško stanje u Tužilaštvu. Bilo je mnogo procesa bez dovoljno činjenica i dokaza, takozvanih montiranih procesa koji su rezultirali oslobađajućim presudama. Rekla sam da toga više neće biti. Tako se i radi. Samo na osnovu činjenica. Međutim, nije sve do Tužilaštva, optužnica ide u sud, ali to ne mogu komentarisati", rekla je Tadić.

Tadić je kazala je da tužioci nisu imali dilema oko ulaska u kabinet Sebije Izetbegović, direktorice KCUS-a.

"Ukoliko Tužilaštvo traži određene dokaze i dokumente svi su dužni da nam daju. Ako predaju dobrovoljno zakonito je. U suprotnom, radi se drugačije", navela je Tadić.

Dodala je da podržava žene na vodećim funckijama.

"Imaju drugačije sposobnosti i poglede jer, evo u Tužilaštvu se pokazalo, da tri tužioca završiše na loš način. Stvari sagledamo drugačije i manje se krećemo u odnosu na muškarce. To je u životu tako", navela je.

Ne bavi se imenima

Kazala je da se ne bavi imenima prijavljenih osoba, a na pitanje jesu li građani izgubili povjerenje u rad Tužilaštva kazala je da je ono veće od percepcije.

"Svakodnevno primam prijave i mejlove iz raznih krajeva BiH. Od raznih ljudi iz različitih organizacija o običnim nepravilnostima koji se ne tiču Tužilaštva. Mole me da se nešto učini. Mislim da je povjerenje javnosti u Tužilaštvo BiH daleko veće od percepcije"

Kazala je da ima prijavu i protiv bivših članova Predsjedništva BiH Baikra Izetbegovića, Dragana Čovića i Mladena Ivanića.

"Imam ja prijavu i protiv Bakira Izetbegovića, zbog propuštanja tužbe za genocid, podnjelo je udruženje Muarata Tahirovića, ista prijava je i protiv Maldena Ivanića i Dragana Čovića.. Neću govoriti o tome. Nisu ti napadi na mene slučajni, sve ovo vrijeme. Za onu tužbu u Hagu vezano za genocid. Gdje se zakasnilo. To su prijavljeni sva trojica. Prijavilo ih je Udruženje Murata Tahirovića. U istom su predmetu", kazala je Tadić.