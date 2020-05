Tadić: Istraga u slučaju "respiratori" pravna, a ne politička intervencija

Gordana Tadić, glavna tužiteljka Tužilaštva BiH, u intervjuu za “Face tv“ pojasnila je proceduru po Zakonu o krivičnom postupku, a po kojem postupaju tužioci Tužilaštva BiH u istrazi koja je otvorena protiv Fadila Novalića, premijera FBiH, Fahrudina Solaka suspendovanog direktora FUCZ-a te Fikreta Hodžića, vlasnika “Srebrene maline“.

Ona se osvrnula na predmet i pojasnila je proceduralne stvari ne ulazeći u sami meritum, jer kako kaže tim od tri tužioca radi na tome.

"Nakon novinskog članka SIPA je izvršila provjere i utvrđeno je da je to nadležnost Tužilaštva BiH i na tome radi tim tužilaca. Neki kažu da radimo presporo, ali vrijeme je pandemije. Mi smo se kao zemlja trebali pripremiti za to. Ima za sada poprilično otvorenih predmeta za ugrožavanje zdravlja za vrijeme pandemije", pojasnila je Tadić.

Dodala je da je Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo isprva otvorilo istragu, koju je preuzelo državno tužilaštvo.

"To je bila pravna, a ne politička intervencija. U spisu su bila samo četiri papira. U medijima su se pojavili istupi da smo trebali preuzeti ogromnu dokumentaciju, ali tužiteljica iz sarajevskog tužilaštva kazala je da je otvorila istragu, da ne bi došlo do uništavanja dokaza. Radi se o osnovnoj dokumentaciji", ustvrdila je Tadić.

Ona je dodala da je odmah po preuzimanju predmeta oformila tim od tri tužioca, i oni sada rade svoj posao.

"Ne mogu govoriti šta će se dalje dešavati. Što se tiče ZKP-a SIPA je imala pravo da ih zadrži na 24 sata, Tužilaštvo na 24 sata i Sud isto tako...Ne odlučujem da li će ostati u pritvoru, to tužioci odlučuju oni daju prijedlog. Ne mogu govortiti o živom predmetu, jer nikakav akt prema Sudu nije otišao. Ne mogu vam potvrditi da li je prijedlog napisan, jer to tužilački tim radi", kaže Tadić.

Pismo Bakira Izetbegovića u kome, nakon Novalićovog hapšenja, navodi da je riječ o nastavku udara na bošnjačke prvake, Gordana Tadić ocijenila je kao direktan pritisak na rad Tužilaštva, ugrožavanje njene bezbjednosti i bezbjednosti njene porodice, kao i jednom vrstom klevete.

"To je direktan pristisak na rad Tužilaštva i ugrožavanje moje sigurnosti i sigunosti moje porodice koja je već bila ugrožena. Moja sigurnost je dodatno pogoršana, a moram reći da imam u užoj i široj porodici višenacionalne članove. To je sramota koja se nanosi cijeloj mojoj porodici. To je jedna vrsta kelevete. To je prijetnja i pritisak i želja da neko drugi dođe na mjesto glavnog tužioca. Ne znam ko bi gospodinu Bakiru Izetbegoviću više odgovarao", rekla je glavna tužiteljka.

