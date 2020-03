Tadić: Ko se zadnji smije najslađe se smije

SARAJEVO - Gordana Tadić, glavna tužitlejica Tužilaštva BiH, ističe da način organizovanja ove konferencije ne smatra dovoljno dobrim.

Istakla je da nakon tri godine ima priliku da se obrati ovom skupu.

"Šta to govori, da li to govori o neradu pravosuđa ili neradu nekih drugih u ovoj zemlji. Pitanje da Parlamentarna skupština nije radila godinu dana, pitanje ko je dobijao naknade za nerad, možemo li o tome razgovarati, ima li u tome odgovornosti čije, pa ako nema krivične odgovornosti, ima li tu morlane odgovornosti. Postavimo pitanje sebi da na jedan dan stane rad sudova i tužilaštava, rad policijskih agencija OBA-e, šta bi s nama bilo. Prema tome mi možemo i razgovaraćemo o svemu. I da me neposredno vidite i vi koji me kritikujete i hvalite. Moramo raditi zajedno, ali podjela vlasti je jasna", kazala je Tadić.

Ističe da ova Parlamentarna skupština ima mnogo sudskih odluka koje nisu provedene.

"Pitam vas, koga goniti u ovoj situaciji, ko je kriv, mi smo formirali predmete, ali ne može se teret ovog momenta svesti na rad pravosudnih institucija. U jendom momentu imali smo jednog izvršioca zakonodavne i izvršen vlasti ,trebali smo još i pravosudne, pa da to bude totalittarni sistem", poručila je Tadić.

Kaže da neće podleći pritiscima, te da je bilo vrijeme da se danas raspravlja o mnogo važnijim pitanjima.

"Treba razgovarati o korona virusu, samo se vi smijte, tako ste govorili da neće migranti u BiH, pa vidite sad, ko se zadnji smije najslađe se smije. Danas je trebalo pozvati zdravstvene uposlenike, stručnjake", kazala je Tadić.

Kazala je da je Tužilaštvo već poslalo izvještaj po radu za 2019. godinu, jer ,kako je rekla, jedino su odgovorni VSTV-u.

Ističe da se politika ne smije miješati u rad Tužilaštva BiH i žrtve jedinu statifikaciju imaju u Tužilaštvu BiH.

"Ako se strategija o ratnim zločinima treba usvojiti, zašto je ne usvojite", pita Tadićeva.

Poručila je da stanje u zemlji nije dobro, i da će biti osuđujućih presuda iz domena korupcije.

Poručila je da BiH mora imati Vrhovni sud BiH.

"Izvještaj gospodina Pribea sam izučila, preporuke ćemo ispoštovati u cijelosti", kazala je Tadić.

Saša Magazinović (SDP) isitče da treba poštovati Poslovnik i da je predsjedavajući trebao objasniti glavnoj tužilaštvu da ovo nije konferencija nego sjendica najvišeg zakonodavnog tijela. Poručio joj je neka hapsi političare, ali neka ne izgubi dokument.

"Ne treba ona nama govoriti o čemu mi trebao raspravljati ovdje", kazao je Magazinović.

"Kome prijetite, hapsite političare, ali vi nemate petlje, kome prijetite, pola vas je tamo zahvaljujući političarima, radite za lični interes, sklanjate jedni drugima priatelje i onda dođete ovdje da mašete prstom“, kazao je Magazinović.

Kaže da će doći vrijeme kada će odgovarati korumpirani političari, a i njihovi "kućni ljubimci" u pravosuđu.