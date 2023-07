Tadić: Krajnje vrijeme je da se pokrene postupak protiv Šmita

BANJALUKA - Krajnje je vrijeme da, na jedini ispravan i perfektan način, Narodna skupština Republike Srpske izmijeni član 313. Krivičnog zakonika Srpske i pored službenih vojnih lica uvrsti i funkciju visokog predstavnika u krivično djelo lažno predstavljanje i pokrene postupak protiv Kristijana Šmita, rekao je Ognjen Tadić pravnik.

"To se prosto mora završiti i mislim da je to realno. Republika Srpska je pokazala da ima kapacitet da se brani na pravni i ustavan način od napada koji dolaze", rekao je Tadić.

Šmita bih mogao razumjeti, kaže Tadić, jedino kao pravnika.

"Ali, kako je mogao, ili kako će moći da negira sve što je naučio na pravnom fakultetu u Njemačkoj i da negira činjenicu da ne postoji odluka Savjeta bezbjednosti koja bi morala postojati da bi se on zvao visokim predstavnikom, i da dođe u potpuno stranu zemlju i kaže danas ja upravljam BiH", istakao je Tadić.

Smatra, da Šmit ima lični problem koji ga je "toliko pritisnuo u životu da je ovo njemu jedini izlaz za neke stvari".

"Međutim, to ne može i ne smije uticati na nas. Bitno je da ljudi znaju da bi se postao visoki predstavnik mora se imati odluka Savjeta bezbjednosti, on to nema. A OHR, nema nikakva svoja samostalna ovlašćenja ili ima pravo, čak ni da ide po sastancima, obilazi naše političare, pojavljuje na raznoraznim sesijama, da šalje dopise Službenim glasnicima, jer on nema nikakva ovlašćenja propisana Dejtonom da bi to mogao da radi", naglasio je Tadić.

Osudio je i postupak Šmita kada je uputio pismo investitorima da ne ulažu u Srpsku, piše RTRS.