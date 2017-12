Tadić: Zmaj nerazumnosti gospodari po BiH, treba ga uhvatiti i baciti u bunar

SARAJEVO – Ognjen Tadić, predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH kazao je, govoreći o problemu različitog teksta Zakona o akcizama u BiH, kada je u pitanju srpski jezik, da ima obavezu da posotjeće tekstove zakona, iako su različiti, uputi zajedno sa Borjanom Krišto, predsjedavajućom Predstavničkog doma BiH na objavu u Službeni glasnik BiH.

"Bez obzira što to može zvučati apsurdno, moram reći da to radim sa jednom dozom zadovoljstva, imajući u vidu da se time stvaraju pretpostavke da moj kolega Mladen Bosić (SDS), kao što je to i najavio već, podnese apelaciju Ustavnom sudu BiH za koju smatram da će dodatno biti ojačana, pa možda čak i presudno ovom činjenicom, jer su u pitanju različiti tekstovi, na različitim jezicima, a u vezi sa istim zakonom", rekao je Tadić.

Kako je došlo do ove situacije, objašnjavao je već nekoliko puta, kaže.

"U ovoj Parlamentarnoj skupštini jedno jutro probudi se jedna službenik, kaže nešto mi je na stolu da to priredim, on to uputi šefu svog odjeljenja, on gledajući druga posla, a ne ta, kaže da je to u redu i parafira, to dođe do pomoćnika ministra, koji se obično ne petlja u svoj posao već to proslijedi ministru, ministar smatra da je to nešto što je samo po sebi važno, stavi na Savjet ministara, gdje se trguje većinom, a ne sadržajima. To dođe na dnevni red Parlamentarne skupštine BiH, gdje ljudi raspravljaju o svemu, a ne o onome što je sadržaj, a onda se to prihvat po automatizmu", rekao je Tadić.

Tvrdi da je dodatni alarm na sve ovo, činjenica da je na ovoj raspravi o Setu zakona o akcizama učestvovao skoro sve i jedan novinar u ovoj zemlji, skoro sve i jedan politički analitičar, ekonomski analitičar, skoro sve i jedna kafana i u FBiH i u RS-u, gdje se radi o zakonima koji imaju dva, tri člana, a koje izgleda niko pročitao nije.

"Pri tome je u pitanju milijarda KM, u pitanju je 15 feninga po svakoj litri goriva, i onda se pitate gdje to mi živimo. Vrijeme je da se probudimo, da se svi zajendo probudimo i da nam ovo bude posljednja opomena. Ako to ne shvatimo tako, onda je ovo društvo devijantno, više za specijalnu vrstu nadzora, nego što je je za ravnopravnu ulogu u međunarodnom poretku i međunarodnoj zajednici", rekao je Tadić i ponovio da je objavljivanje ovih zakona u službenom glasniku razlog da Bosić podnese apelaciju i da ona uspije.

Ističe da ne zna šta će kreditori uraditi po ovom pitanju, te dodao da ako se gleda moguća teorija zavjere, možda je neko sve ovo namjerno uradio, da bi se dobio kredit, a da ne bi morali ispunjavati obaveze.

"Ovog zmaja koji luta po BiH i žari i pali, a to je zmaj nerazumnosti, neko mora uhvatiti, svezati i baciti u neki bunar. Ovdje nema nevinih, ovdje se govori o jednom kolektivnom stanju nenormalnog ponašanja u BiH. Sami se zapitajte, da li ste i vi dali sebi za pravo da raspravljate o nečemu, a da to niste ni pročitlai", rekao je Tadić.

Softić: Nismo se upuštali u istragu o tome ko je napravio grešku

Safet Softić, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, kazao je da je na sjednici Kolegija ovog doma jutros predsjedavajući Ognjen Tadić informisao druga dva člana o njegovoj obavezi da potpiše set zakona o akcizama.

"Naravno njegova zakonska obaveza je da potpiše te zakone i on će to i učiniti danas tokom dana. Nismo se upuštali u istragu o tome ko je napravio grešku ali svako ko zna zakonodavni pravni postupak kako ide u PSBiH i u Vijeću ministara svjestan je da je osnovnu ili temeljnu grešku u različitim tekstovima kada je u pitanju verzija na srpskom jeziku da je napravljena u sekreterijatu Vijeća ministara gdje je bila obaveza lektorisanja ovog zakonskog projekta, a gdje se to nije ujednačilo i stavilo u identičan tekst", kazao je Softić.

On je istakao da unutar dva Doma postoje obaveze lektora da provjere ove zakone i mislim da, kada je PSBiH u pitanju, ovo pitanje je trebalo uputiti i sekretarima domova koji su odgovorni i nadležni za ovo pitanje.

"No, Tadić i Krišto će potpisati ove zakone, oni će biti objavljeni u Službenim novinama, stupit će na snagu, koliko će biti problema u primjeni ovih zakonskih projekata, u ovom, trenutku ne znam, ali ukoliko bude bilo, Vijeće ministara će sasvim sigurno reagirati", rekao je Softić.

Čolak: Ovo nije slučajnost

Bariša Čolak, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda PSBiH kazao je da je neko sigurno odgovoran i da neko mora za ovo odgovarati.

"Treba utvrditi odgvornost jer ovo ne treba postati pravilo i treba sankcionirati one koji su napravili ovako veliki propust. Sada je pitanje kako i na koji način otkloniti ovaj propust i mora se vrlo brzo naći odgovor na to pitanje", rekao je Čolak.

Mišljenja je da ovo što se desilo nije samo slučajnost i da se ne radi samo opropustu.

Načini na koje se ovo pitanje može riješiti, po njemu, je da se ponovo ide u proceduru.

"Međutim, treba insistirati na odgovornosti tako da bude jasno da se ovakve stvari uistinu ne smiju više događati", rekao je Čolak.