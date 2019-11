Talić: Tražićemo rješenja za građane

TREBINJE - U Trebinju je formiran Gradski odbor Političkog građanskog fronta „Poligraf“, a za predsjednika je izabran Zoran Anđušić, odbornik u Skupštini grada.

Anđušić, koji je i jedini odbornik Poligrafa u lokalnom parlamentu, rekao je da je u pitanju nova politička snaga koja će ponuditi nove političke ideje i djelovati konstruktivno.

"Naš cilj je svakodnevni razgovor sa građanima i prepoznavanje njihovih problema, a ne da se bavimo populističkom politikom“, rekao je Anđušić, napomenuvši da će tako i on u lokalnoj skupštini nastojati da prepozna sve probleme i iznese ih na razmatranje, kritikujući sve one stvari koje nisu dobre i tražeći rješenja. On je rekao da je u Trebinju već formirano 11 mjesnih odbora koji su dali delegate za Izbornu skupštinu.

Izborna skupštini je prisustvovao i predsjednik "Poligrafa" Zoran Talić, istakavši da će ova stranka u Trebinju, kao i u Banjaluci, djelovati isključivo projektno i programski.

"Naš cilj je da budemo u direktnoj komunikaciji sa građanima, da identifikujemo njihove probleme na terenu i za njih tražimo rješenja koja ćemo nuditi institucijama kako na lokalnom, tako i na republičkom i nivou BiH", istakao je Talić.

On je najavio da bi „Poligraf“ trebao da bude formiran u još desetak opština i gradova Republike Srpske, što će se dešavati postepeno.