Tanak učinak Ministarstva odbrane BiH u rješavanju municije

BANJALUKA, SARAJEVO - U skladištima Oružanih snaga (OS) BiH još je uskladišteno više od 4.000 tona oružja, minsko-eksplozivnih sredstava i municije. Iako su se iz Ministarstva odbrane (MO) BiH pohvalili da su prošle godine nastavili sa rješavanjem viškova, učinak je, prema dostupnim podacima, mršav u odnosu na ukupne količine.

"Nastavljene su aktivnosti rješavanja viškova pokretne vojne i ostale imovine i neperspektivnih lokacija. Ukupna količina nesigurne municije je smanjena za 178,16 tona", navodi se u Nacrtu izvještaja o radu MO BiH za 2021. godinu.

Međutim, na sjednici Strateškog komiteta za naoružanje, municiju i minsko-eksplozivna sredstva, kojom je prije nekoliko mjeseci predsjedavao ministar odbrane BiH Sifet Podžić, rečeno je da su OS BiH tada raspolagale sa 4.800 tona viškova municije i minsko-eksplozivnih sredstava te sa 40.000 komada naoružanja. U Nacrtu izvještaja o radu MO BiH za 2021. godinu, to ministarstvo zatražilo je reakciju nadležnih.

"Ministarstvo odbrane BiH očekuje da nadležni nivoi vlasti preduzmu mjere za preuzimanje neperspektivnih lokacija jer se troše resursi na neplanirane aktivnosti osiguranja te imovine", ističe se u izvještaju.

Sve demokratske zemlje imaju komisiju u okviru parlamenta, zaduženu za nadzor nad radom ministarstva odbrane, odnosno oružanih snaga. Ima je i BiH, to je Zajednička komisija za odbranu i bezbjednost BiH, ali, kako kaže Dušanka Majkić, druga zamjenica predsjedavajućeg Komisije, ona nema nikakve informacije o tome šta se dešava na planu uništavanja viška naoružanja.

"Nekada sam intenzivno pokušavala da dođem do podataka u vezi s uništavanjem municije i minsko-eksplozivnih sredstava. Oni su nama i dostavljali te izvještaje. Međutim, to dugo nije bilo tema dnevnog reda prije svega zato što na čelu Komisije sjedi čovjek iz SDA, kojem je više stalo do toga da sakrije stanje, nego da se zna kakvo je", rekla je Majkićeva za "Nezavisne novine".

Ona podsjeća da je po Zakonu o odbrani kontrola nad OS BiH povjerena Zajedničkoj komisiji za odbranu i bezbjednost.

"Ali, ta komisija tu svoju funkciju ne radi. Bilo koji podatak koji bi trebalo da ona provjeri i da se uvjeri u tačnost - to je nemoguće uraditi. Dakle, sve što je napisano, a oni mogu da pišu šta hoće, ne postoji mogućnost da se to provjeri. Ja ni u jedan podatak koji dođe iz MO BiH ne vjerujem", kazala je Majkićeva.

S druge strane, iz Ministarstva odbrane BiH na naša pitanja do zaključenja ovog broja "Nezavisnih novina" nije odgovoreno.

Izvori "Nezavisnih novina" ističu da su velike količine viškova oružja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava, koje se nalaze u skladištima, u takvoj fazi da je njihovo rješavanje odavno trebalo početi.

Ministar Podžić ranije je naveo da Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH ostaju posvećeni rješavanju ovog problema s ciljem stvaranja bezbjednog okruženja u BiH.

Inače, osim mršavog učinka u rješavanju municije, zanimljivo je da Oružane snage tokom prošle godine nisu realizovale ni planove koji se odnose na deminiranje.

"Tokom 2021. godine OS BiH su deminirale površinu od 2.249.733 metara kvadratnih ili 71,65 odsto od planiranih 3.139.841 kvadratni metar", naveli su iz Ministarstva odbrane BiH.