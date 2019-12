Tanki dokazi protiv povratnika iz Sirije?

SARAJEVO - Sud BiH odredio je pritvor i Armenu Dželki i Muharemu Duniću, povratnicima iz Sirije, a Senad Dupovac, advokat njih dvojice i Jasmina Keserovića, koji je pritvoren ranije, kaže da su dokazi protiv osumnjičenih tanki.

Na pitanje kada bi se, u ovom slučaju, mogla očekivati tužilačka odluka, odnosno optužnice, Dupovac je rekao da ne očekuje da će se to desiti ubrzo.

"Nisu tužioci to još kompletirali, nisu se baš proslavili. Ono što sam dobio od dokaza nije nešto posebno, nije nešto što bi potvrđivalo osnovanu sumnju. Odlazak u Siriju nije krivično djelo. Mi ne sporimo da su oni bili u Siriji. E sad, oni treba da dokažu u kojoj jedinici, kad, gdje su se borili. Tu su malo tanki", naveo je Dupovac.

On smatra da nije opravdano da osumnjičeni budu pritvoreni, zbog čega se žalio jer, kako ističe, ne vidi zašto se kod nas ne koristi mogućnost kućnog pritvora, što bi za BiH, kako ocjenjuje, bilo puno jeftinije.

"Ista se svrha može postići. Na tome temeljim žalbu. Ja ne tražim da oni slobodno hodaju ulicom, ali imate sve mogućnosti da ih policija dva puta dnevno nasumično obilazi u kućnom pritvoru. To bi u ovom trenutku bilo najbolje s obzirom na to u kakvom se stanju neuhranjenosti nalaze. To bi bilo jeftinije za državu, a humanije za njih, s obzirom na to da dolaze iz logora", naveo je Dupovac u izjavi za "Nezavisne".

U kojoj fazi je istraga protiv bh. državljana koji su prošle sedmice deportovani u BiH, a koji su osumnjičeni za ratovanje u redovima Islamske države (IS), te kada će protiv njih biti podignute optužnice, pitanja su koja smo poslali Tužilaštvu BiH, ali odgovore do zaključenja ovog broja "Nezavisnih" nismo dobili.

Iz Tužilaštva BiH juče je saopšteno da je prikupljen veliki broj dokaza o odlasku i boravku Dunića na području Sirije, s tim što, dakle, u tom saopštenju nije navedeno da postoje dokazi da je on i ratovao za IS.

Takođe u ponedjeljak iz Tužilaštva BiH su naveli da je, prema prikupljenim dokazima, Dželko bio pripadnik IS sve do konačnog sloma ove terorističke organizacije na području Sirije, gdje je u borbama više puta bio ranjavan.

U Sudu BiH je održano ročište Dželki i Duniću, na zahtjev Tužilaštva, koje je tražilo određivanje pritvora zbog, kako su naveli, straha od bjekstva, ponavljanja krivičnog djela, uticaja na svjedoke, ali i uznemirenja javnosti.

Kako je pojasnio tužilac Dubravko Čampara, Dželko je u februaru 2013. otišao u Siriju, gdje se punih šest godina borio za IS. Dželko je izjavio da je tokom ranjavanja u Siriji ostao bez bubrega i dijela slezene. Navodno su mu u Siriji ostale dvije supruge i troje maloljetne djece.

Tužilac Merisa Nurkić kazala je da je Dunić 2014, zajedno sa suprugom, otišao iz Austrije u Siriju, u kojoj je bio sve do kraha IS, te dodala da je, po izjavama svjedoka i podataka do kojih su došli, Dunić u Siriji prošao vojnu obuku. Dunić je u Sudu rekao da ne vidi čitati bez naočara, da su mu potrebne, a nema ih.

Podsjetimo, prošle sedmice zbog opasnosti od bjekstva određen je pritvor i Keseroviću, te Emiru Ališiću, Senadu Kasupoviću, Miralemu Berbiću i Hamzi Labidi. Svi oni su prethodno deportovani u BiH.

Pritom, šest žena i 12 djece, koji su takođe prošle sedmice stigli istim avionom, smješteni su u prihvatni centar u Delijašu.