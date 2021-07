Tegeltija: Apsolutno nedovoljna zainteresovanost EU za proširenje

PRNJAVOR - Predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija izjavio je danas u Prnjavoru da postoji apsolutno nedovoljna zainteresovanost EU za proširenje, te da se često ne poklapaju njihove i ocjene BiH o tome koliko je toga urađeno na evropskom putu.

Tegeltija je podsjetio da je, kada je Savjet ministar formiran, rečeno da je za dobijanje kandidatskog statusa BiH potrebno usvajanje tri zakonska rješenja, od kojih su dva u parlamentarnoj proceduri, a treće je u proceduri usvajanja u Savjetu ministara.

"Onog trenutka kada je bilo jasno da će BiH biti u stanju da ispuni ta tri uslova, pojavila se priča da je za dobijanje kandidatskog statusa potrebno usvojiti izmjene Izborog zakona BiH", rekao je Tegeltija novinarima.

Prema njegovim riječima, BiH nije nikakav izuzetak ni u odnosu na Sjevernu Makedoniju niti Srbiju, koja je prema većini kriterijuma najuspješnija zemlja Balkana.

"Postoji sedam do osam zemalja EU koji ne razmišljaju o mogućnosti proširenja EU u ovom trenutku. To stvara neku vrstu zasićenja i među građanima i ljudima koji vode politike na zapadnom Balkanu. Time se gubi određeno povjerenje prema EU", naglasio je Tegeltija, sumiranjjući rezultate nedavnih sastanaka u Briselu.

Predsjedavajući Savjeta ministara je apelovao prema EU da mora da razumije da je u redu da kažu da nisu spremni za proširenje u nekom vremenskom periodu.

"S druge strane, mi smo spremni da radimo na reformama koje radimo i sada kroz mnoga zakonska rješenja i na nivou entiteta i na nivou Savjeta ministara. Mi te reforme i promjene ne radimo zbog EU, već zbog građana BiH, zato što mislimo da možemo da bolje živimo, da imamo bolje puteve i mnogo čega drugog", istakao je Tegeltija.

On je ukazao na činjenicu da je u ovom trenutku među najvažnijim pitanjima u BiH izgradnja Koridora "Pet ce", te da je to ono što treba građanima.

"Očekujemo da će do kraja godine biti izabran izvođač za dionicu auto-puta od Johovca do Modriče. Nama treba taj auto-put da imamo sigurniju i bolju vezu i to je dio priče o evropskom procesu pristupanja", naveo je Tegeltija.

Tegeltija je ponovio da, ukoliko EU nije spremna da prihvati, ne samo BiH, nego i ostale zemlje Balkana, to BiH neće zaustaviti u onome što je i do danas radila i radi.

Tegeltija je ukazao na činjenicu da su mnogi od 14 prioriteta EU ispunjeni, da su neki djelimično ispunjeni, te da je za dobijanje kandidatskog statusa rečeno da BiH treba da ispuni određeni broj kredibilnih mjera.

"Jedna od tih mjera je Strategija za procesuiranje ratnih zločina, a ključne mjere predstavljaju tri zakonska rješenja. Sad kad smo to spremni da ispunimo, postavljaju se dodatni uslovi", rekao je Tegeltija.

On je dodao da se za kandidatski status definitivno ne mogu postaviti svi ti uslovi, ali da će BiH do kraja ove godine, ukoliko ne dođe do nekih kriza, biti sposobna da ispuni one kriterijume koji su njoj postavljeni.

"Da li će dobiti kandidatski status to ne zavisi više od BiH već od onih koji to odlučuju. Ali, izmjene Zakona o javnim nabavkama, koje treba da usvojimo, ne usvajamo zbog EU, želimo da imamo čist sistem javnih nabavki. Zbog njih ne usvajamo ni Zakon o visokom sudskom i tužilačkom savjetu, niti Zakon o sukobu interesa. To nije zakon za EU nego za nas“, naglasio je Tegeltija.

Usvajanje zakona, tvrdi Tegeltija, napraviće pomak za građane BiH, a ostaje da se vidi da li će to verifikovati EU.