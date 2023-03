Tegeltija: Bez budžeta do kraja marta, nema novca za plate za 1.741 radnika

Zoran Tegeltija, ministar finansija i trezora BiH obrazlažući budžet za ovu godinu rekao je da je on uravnotežen te da su ukupni prihodi planirani na iznos od 1.315.400 KM isto kao i rashodi.

Pored toga, budžetom su planirana i sredstva za otplatu spoljnog duga u iznosu od preko 1,2 milijarde KM, tako da je ukupno budžet BiH 2.561.400 KM.

"Ovaj okvir budžeta omogućiće funkcionisanje institucija kako sa stanovišta primanja tako i sa stanovišta troškova poslovanja. Ovaj budžet dovešće do značajnog materijalnog poboljšanja zaposlenih u institucijama BiH", rekao je Tegeltija dodajući da je najvažnije da su budžet usvoji do kraja prvog kvartala te da ako se to ne desi da martovska plata u potpunosti neće moći biti isplaćena za 1.741 radnika u četiri institucije.

Tegeltija je naglasio da je Savjet ministara BiH donio odluku o povećanju osnovice za obračun plate sa 535 na 600 KM, kao i povećanje naknada za ishranu, prevoz, te regres koji će biti 450 KM.

"Najznačajnija pozicija u budžetu jestu plate zaposlenih i one su planirane u iznosu od 791 miliona i veće su za 157.700 nego godinu ranije. Povećanje osnovice sa 535 KM na 600 KM povlači 63.600.000 KM", rekao je Tegeltija dodajući da je planirano i novo zapošljavanje 20 izvršilaca i to četiri u Predsjedništvu BiH, osam u VSTS, jedan u Generalnom sekretarijatu Savjeta ministara BiH, zatim dvoje u Kancelariji za zakonodavstvo te pet u Direkciji za evropske integracije BiH.