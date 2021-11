Tegeltija: Donosićemo samo one odluke koje su od interesa za građane

SARAJEVO - Predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija izjavio je Srni da će on i ministri iz Republike Srpske učestvovati u radu Savjeta ministara i donositi samo one odluke koje se tiču zaštite zdravlja građana Republike Srpske, kao i one koje mogu da ugroze finansijsku i materijalnu poziciju ljudi zaposlenih u institucijama BiH.

"Na taj način mi želimo da pokažemo da ne blokiramo rad Savjeta ministara, već da nisu stvorene pretpostavke za odlučivanje u skladu sa odukom Narodne skupštine Republike Srpske", pojasnio je Tegeltija.

On je naveo da je za sutra zakazana redovna sjednica sa dnevnim redom koji je predviđen za sjednicu koja je trebalo da bude održana u julu, ali da je sasvim sigurno da ne postoje uslovi za donošenje bilo kakvih odluka, te da srpski ministri neće podržati nijednu tačku predloženog dnevnog reda.

"Sutra treba da bude održana sjednica Savjeta ministara koja je bila zakazana za 29. jul, ali sam je otkazao u skladu sa odlukom Narodne skupštine Republike Srpske koja je definisala da, dok traje kriza u BiH, ministri iz Republike Srpske neće učestvovati u donošenju odluka", rekao je Tegeltija.

Prema njegovim riječima, u skladu sa tom odlukom nisu zakazivane sjednice Savjeta ministara, ali u skladu sa Poslovnikom o radu Savjeta ministara da bi se mogla zakazati nova sjednica mora biti zaključena prethodna koja je bila zakazana za jul.

"Što se tiče samog dnevnog reda, on je bio utvrđen za sjednicu u julu sa 50 tačaka ali još nismo sigurni šta će se naći na dnevnom redu sutrašnje sjednice, jer su već u toku današnjeg dana iz pojedinih ministarstava upućeni zahtjevi za povlačenje njihovih tačaka sa predoženog dnevnog reda, kao i što je neizvjesno da li će sjednica uopšte biti održana sutra, jer su me dva ministra od tri iz reda bošnjačkog rada obavijestila da ne mogu prisustvovati sjednici", naveo je predsjedavajući Tegeltija.