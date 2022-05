Tegeltija: Imamo veliku podršku mnogih agencija UN u BiH

NJUJORK - Predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija razgovarao je u Njujorku sa predsjednikom Generalne skupštine UN Abdulom Šahidom.

Tegeltija je istakao da je fokus razgovora bio vezan za migracije i da je podsjetio na strahove i poteškoće sa kojima se BiH susreće kada su u pitanju migracije, prenosi RTRS.

"Razgovarali smo o Deklaraciji progresa. Nadamo se da će ona doprinijeti boljem i uređenijem sistemu migracija u svijetu", rekao je Tegeltija nakon sastanka.

Istakao je da je Šahida i upoznao i sa unutrašnjim odnosima u BiH i nastojanjima da se unaprijedi politički život, ali i o unutrašnjim problemima od načina kako se može predstaviti u UN do izbornog procesa.

"Pokušao sam da istaknem da BiH smatra da nije dovoljno zastupljena sa strane eksperata koji rade u UN, jer smatramo da BiH ima dovoljno obrazovanih kadrova koji bi mogli raditi u agencijama UN u Njujorku ili bilo gdje u svijetu", izjavio je Tegeltija.

Tegeltija je naglasio da je od od Šahida dobio obećanje da će UN sa svojim agencijama i dalje biti na strani BiH i pružati joj podršku u svim oblastima.

Tegeltija i Šahid su razgovarali i o odnosima UN i njenih agencija sa BiH.

"UN imaju jednu od najvećih misija u BiH i angažovani su u različitim oblicima. Moramo da konstatujemo da postoji značajan oblik saradnje sa svim tim agencijama, od tzv. 'Agende 2030', pa do pokušaja da se zajednički izradi strategija socio-ekonomskog razvoja BiH. Imamo veliku podršku mnogih agencija UN u BiH i na tome ćemo insistirati", poručio je Tegeltija.

Šahid je rekao je da je sa predsjedavajućim Savjeta ministara Zoranom Tegeltijom razgovarao o potrebi saradnje i razumijevanja dinamike migracija u svakoj fazi - od porijekla, tranzita i odredište.

"Da bi se to ostvarilo bezbjedno potrebno je sarađivati sa UN", objavljeno je na Twitter profilu predsjednika Generalne skupštine UN.

