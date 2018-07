Tegeltija: Kazne i do 12.000 KM za poslodavce koji ne povećaju plate

BANJALUKA - Ministar finansija Republike Srpske Zoran Tegeltija rekao je da će poslodavci koji ne budu povećali plate radnicima na osnovu povećanja neoporezivog dijela dohotka na 500 KM biti kažnjeni, i to pravna lica od 3.000 do 9.000 KM, a odgovorna lica od 1.000 do 3.000 KM.

Tegeltija je objasnio da su izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak predviđene dvije nove sankcije koje se odnose na neplaćanje poreza po odbitku i na isplatu sredstava po osnovu korišćenja ličnog odbitka poreskom obezniku.

"Povećanja po osnovu ličnog odbitka moraju biti iskazana i prilikom popunjavanja obrasca za prijavu poreza na dohodak. Ako taj iznos nije iskazan u odnosu na platu iz jula, prijava neće biti evidentirana u Poreskoj upravi, što znači da porez neće biti prijavljen, a zbog toga neće biti plaćen", rekao je Tegeltija za "Glas Srpske".

On je dodao da će u tom slučaju kazna za pravno lice biti u visini neplaćenog poreza.

Tegelija je naglasio da su kazne propisane i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o radu, prema kojem u slučaju da poslodavac ne izmijeni ugovor o radu tako što će povećati platu za iznos poreza, to pravno lice može biti kažnjeno od 2.000 do 12.000 KM.

Govoreći o dokumentu okvirnog budžeta Republike Srpske za period od 2019. do 2021. godine, Tegeltija je naveo da je Vlada definisala reformske prioritete na unapređenje poreskog okvira, reformu sektora zdravstva sa reformama finansiranja dječije zaštite i refundacije bolovanja, te smanjenje fiskalnih potreba javnog sektora.

"Akcenat je stavljen na podršku konkurentnosti privrede, unapređenje povezanosti obrazovanja i tržišta rada. Kroz memorandume sa predstavnciima poslodavaca i sindikata pokazali smo opredjeljenje da radimo na mjerama koje će dovesti do većeg privrednog rasta, zaposlenosti i povećanja plata", istakao je Tegeltija.

Kada je riječ o makroekonomskoj slici Srpske i projekcijama za narednu godinu, Tegeltija je naglasio da se očekuje nastavak stabilnog kretanja privrednog rasta po stopama od 3,8 do četiri odsto, kao rezultat rada domaće tražnje, investicija, te pozitivnog doprinosa spoljnotrgovinske razmjene.

"S obzirom na otvorenost naše ekonomije i povećanje izvozne orijentacije industrijske proizvodnje, očekuje se da će se privredni rast u okruženju pozitivno odraziti na rast industrijske proizvodnje", napomenuo je Tegeltija.

On je dodao da se kroz nastavak pozitivnih kretanja u prerađivačkoj industriji očekuje povećanje broja zaposlenih i veća investiciona ulaganja, što će se pozitivno odraziti na razvoj drugih grana.