Tegeltija: Komšić sahranjuje BiH uz aplauz "probosanske" javnosti

SARAJEVO - Institucije BiH i temelji na kojima one funkcionišu kao gumicom su obrisani potezom Željka Komšića, koji je javno, pred cijelim svijetom, demonstrirao kako političko Sarajevo zamišlja BiH, koja njih ne interesuje kao zemlja dva entiteta i tri konstitutivna i ravnopravna naroda, ističe Milan Tegeltija, savjetnik za pravna pitanja srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika.

Tegeltija je rekao Srni da je juče u 17.00 časova na svjetskoj pozornici Generalne skupštine UN, pred velikom svjetskom publikom, sve uz direktni TV prenos, Željko Komšić zakopao prvu lopatu u sahranjivanju institucija BiH, uz sve aplauze i oduševljenje vascijele "probosanske" javnosti u Sarajevu.

"Čemu je aplaudirala i oduševljavala se ta `probosanska` javnost, shvatiće, kako to obično biva, tek poslije, kada se suoči sa posljedicama takvog čina, koji je srušio temelj funkcionisanja institucija BiH - konsenzus, kompromis i ravnopravnost naroda i entiteta", ukazao je Tegeltija.

On je naglasio da političko Sarajevo i bošnjačke političke lidere interesuje prisvajanje BiH i njena transformacija u bošnjačku nacionalnu državu i to pod maskom građanske države.

"To je ono što sahranjuje BiH, jer to Republika Srpska, Srbi i Hrvati niti mogu, niti hoće ikada prihvatiti. Prema tome, političko Sarajevo samo nek nastavi da uzurpira i prisvaja institucije, pretvarajući ih u bošnjačke. Samo nek ne poštuju procedure i nadležnosti. Samo nek se ponašaju bahato i osiono, otimajući prava Srba, ali i Hrvata. Samo nek se ponašaju kao samostalni vlasnici BiH", navodi Tegeltija i ističe da je baš to dobro za dugoročne političke ciljeve Republike Srpske.

Prema njegovim riječima, "Komšić je pokazao svima u Republici Srpskoj, čak i onim najnaivnijim, da svaka priča o ravnopravnosti i uvažavanju predstavlja tek šarenu lažu za lakovjerne iza koje se krije sad i neskrivena želja za dominacijom političkog Sarajeva u BiH".

"Riječ je o klasičnom prisvajanju i uzurpaciji institucije Predsjedništva BiH, uzurpaciji spoljne politike i pretvaranju BiH institucije u bošnjačku instituciju", naveo je Tegeltija.

On je konstatovao da je Komšić pokazao da su za njega Srbi i Hrvati tek obični dekor, koji ne treba ništa da se pita u BiH.

"Pokazao je da kad on, ili neko drugi iz Sarajeva, kaže BiH, u stvari misli na Bošnjake i političko Sarajevo. U takvoj BiH Republika Srpska i srpski i hrvatski predstavnici su tek lijevo i desno smetalo, i kao takve on ih je jednostavno izignorisao, kao da ne postoje. Međutim, Komšićev i sarajevski problem je u tome što oni ipak postoje, koliko god ignorisali njihovo postojanje, kao što postoji i Republika Srpska koja ima vrlo jasnu i odlučnu nacionalnu, a ne mahalsku politiku", naglasio je Tegeltija.

On je napomenuo da posljedice Komšićevog jučerašnjeg istupa njemu donose kratkotrajne aplauze, a BiH dugoročni i sad već teško rješiv problem.

"Ništa Republika Srpska juče nije izgubila, izgubila je BiH, i to je izgubila puno. Rekao bih da se radi o nenadoknadivom gubitku", smatra Tegeltija.

Tegeltija je naveo da je i ono malo ljudi u Republici Srpskoj što je imalo kakvu-takvu vjeru u mogućnost postojanja BiH, juče shvatilo da u BiH, kakvu zagovara Komšić i političko Sarajevo, Republika Srpska, Srbi i Hrvati nemaju mjesta.

On je dodao da svi koji se iole razumiju u politiku shvataju da BiH, ako je ikako moguća, moguća jedino kao zemlja konsenzusa i kompromisa, koji su ugrađeni u temelje i sve mehanizme i institucije Dejtonskog mirovnog sporazuma.

"Srbi i Republika Srpska imaju svoje političke ciljeve koji su izraz većinske narodne volje u Srpskoj, koji su kao takvi legitimni, čak i ako su u konačnici samostalnost i nezavisnost Republike Srpske", napomenuo je Tegeltija.

On je naveo da Republika Srpska i njeni predstavnici poštuju zajedničke institucije, procedure i nadležnosti postojećeg sistema, uspostavljenog Dejtonskim mirovnim sporazumom, da poštuju da je način odlučivanja, u onom što je zajedničko, konsenzus i kompromis, te da ne prisvajaju one zajedničke institucije na čijem čelu se nalaze predstavnici iz Republike Srpske.

"Na taj način Republika Srpska se, bez obzira na svoje legitimne i dugoročne političke ciljeve, ponaša odgovorno prema Dejtonskom mirovnom sporazumu i institucijama i procedurama koje su njim uspostavljene. Međutim, upravo političko Sarajevo i bošnjački politički lideri, prisvajanjem i uzurpacijom tih zajedničkih institucija pokazuju da ih BiH, kao zemlja dva entiteta i tri konstitutivna i ravnopravna naroda, ne interesuje", poručuje Tegeltija.