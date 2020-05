Tegeltija: Međunarodna zajednica blagonaklono gleda na situaciju u CIK-u

BANJALUKA - Predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija istakao je da je sve što radi Centralna izborna komisija (CIK) BiH dio pokušaja da se pobjegne od izbora u režiji političkih opcija koje su svjesne da će doživjeti poraz na lokalnim izborima.

"Te opcije imaju svoje ljude u CIK-u koji donose ove odluke koje smo vidjeli. Dva dana nakon izbora novih članova CIK-a u Sarajevu sam dobio informaciju da će izbori biti raspisani za datum za koji su sada raspisani. Očigledno je da je neko u trenutku kada je pripremao izbor CIK-a imao na umu potrebu da radi ovo što se u ovom trenutku radi", naglasio je Tegeltija.

On je ocijenio da je bilo više grešaka prilikom izbora članova CIK-a BiH, iako su procedure veoma precizne i do detalja je definisano kako se vrši njihov izbor.

"Ljudi kojima je to struka kažu da se u godini izbora ne mijenjaju članovi CIK-a, a uz to oni koji su izabrani ne ispunjavaju uslove, počevši od njihovog političkog angažmana kao prepreke za izbor do iskustva u sprovođenju izbora", rekao je Tegeltija za RTRS.

Prema njegovim riječima, zabrinjavajuće je da predstavnici međunarodne zajednice gledaju blagonaklono na situaciju u CIK-u.

"Iako su svjesni da su prekršeni procesi prilikom izbora novih članova CIK-a, od njih čujemo samo jednu rečenicu da će sve odlučiti sud, kao da unaprijed znaju kakva će biti odluka suda", naveo je Tegeltija.

On je naglasio da je jasno koji su motivi za to što je na ovaj način rađeno kada je riječ o CIK-u, ali iznenađuje da su neki ljudi i političke partije koji su dosljedni kada je riječ o procedurama, prihvatili da prilikom izbora članova CIK-a budu prekršeni svi propisi.

"Moja poruka CIK-u je bila da rade svoj posao i da ne brinu o novcu koji je obaveza Savjeta ministara. Nažalost CIK je imao mentore koji su rekli da izbori moraju biti pomjereni i da će dalje biti pokušaja da budu odgođeni kako bi spriječili svoj izborni debakl. Novca za izbore će biti i mi ćemo o tome, bar kada je riječ o predstavnicima Srpske, sigurno donijeti odluku", poručio je Tegeltija.

Govoreći o očekivanjima od zahtjeva SNSD-a da Ustavni sud BiH ocijeni ustavnost i zakonitost odluke CIK-a o odgađanju izbora, Tegeltija je istakao da je teško znati ishod, imajući u vidu način donošenja odluka i princip koji često funkcioniše tako da su na jednoj strani dva plus tri (dvoje bošnjačkih i troje stranih sudija/, a na drugoj četiri sudije /po dvoje srpskih i hratskih).

"Za očekivati je da će, ako Ustavni sud bude odlučio da donosi odluku i upusti se u meritum, vjerovatno odlučivati na taj način. Tako kažu oni koji bolje od mene poznaju rad Ustavnog suda BiH. Postoje i stručnjaci koji smatraju da Ustavni sud nije nadležan za donošenje te odluke i da je to trebalo da uradi neki drugi sud. Poražavajuće je za izborni proces da imamo CIK koji svoj legitimitet treba da potvrđuje u sudu", naglasio je Tegeltija.

Komentarišući tvrdnje predstavnika opozicije da je izbor članova CIK-a bio legalan i da će oni spriječiti izbornu krađu, Tegeltija je rekao da se u slučaju kada se zna da će se izgubiti izbori traže izgovori.

"Izborni gubitnici traže izgovor za to. Nakon svih izbora koje je opozicija izgubila od 2006. godine do danas sada su se sjetili da govore o tome i znaju da li će biti izborne krađe ili ne. Meni je apsolutno svejedno ko je u CIK-u. Što se mene tiče mogu izabrati lidere opozicije da budu članovi CIK-a. Volja građana biće iskazana na izborima bilo u oktobru, bilo u novembru i ne možete putem CIK-a pokriti sve svoje neuspjehe, pogrešne politike i pogrešan odnos prema građanima", rekao je Tegeltija.

On je dodao da glasači prate šta ko radi i kako se ko ponašao i u ovom veoma složenom vremenu epidemije virusa korona, kao što će pratiti kako će se ponašati i nakon toga.

Najteži period ekonomske krize tek dolazi

Predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija izjavio je da je prvi talas ekonomske krize izazvane epidemijom virusa korona završen, a da je za očekivati da najteži period tek dolazi zbog čega vlasti moraju da budu spremne da povuku i neke radikalne poteze.

"Najveći teret biće na državama i njihovoj sposobnosti da intervenišu i podstaknu privrednu aktivnost", naglasio je Tegeltija.

On je istakao da je BiH, kao i ostale zemlje u okruženju, iz šoka koji je doživio zdravstveni sektor prešla u ekonomsku krizu.

Prvi talas krize, dodao je on, završen je i svi nivoi vlasti u BiH su reagovali u skladu sa svojim procjenama šta je najbolje za građane i privredu.

"Vlada Republike Srpske se opredijelila za brzu intervenciju sa značajnim finansijskim sredstvima što je dovelo i do značajno manjeg broja otpuštenih radnika. Vlada Federacije BiH je, zajedno sa vladama kantona, izabrala drugi model i to je rezultiralo većim brojem nezaposlenih, ali smatram da će efekat i u FBiH biti veoma pozitivan i da će se brzo vratiti nekadašnji broj zaposlenih", ocijenio je Tegeltija.

Prema njegovim riječima, drugi talas krize kada je riječ o ekonomiji tek dolazi, a njegove posljedice će, prije svega, zavisiti od trenutka kada će se reći da je zaustavljena epidemija i od toga kako će se kretati susjedne države i najznačajniji spoljnotrgovinski partneri.

"To su, osim Hrvatske i Srbije, Italija i NJemačka u kojima je procijenjeno da će u ovoj godini doći do značajnog pada bruto domaćeg proizvoda", rekao je Tegeltija za RTRS.

On je naveo da postoji i strah građana koji su oprezni u potrošnji, što uz pad investicija i opšte potrošnje može značajno uticati na period trajanja ekonomske ktize.

"Najvažnije je da bude podstaknuta lična i investiciona potrošnja u kojoj značajnu ulogu treba da ima država kako bi bili pokrenuti privredni subjekti koji su pretrpjeli ozbiljnu štetu. Potrebno je kreirati značajan investicioni ciklus u BiH, a to podrazumijeva i da se država dodatno zaduži. Taj investicioni ciklus će vratiti sposobnost zemlji da servisira kredite i da podigne potrošnju koja je potrebna našoj privredi", pojasnio je Tegeltija.

Ističući da će za to biti potrebna saglasnost svih u BiH, Tegeltija je poručio da će Savjet ministara biti podrška vladama entiteta na kojima će biti najveći teret.

"Formirali smo radnu grupu u kojoj će biti premijeri entiteta, predsjedavajući Savjeta ministara, resorni ministri i ljudi zaduženi za finansijski sektor. Mi treba da koncipiramo zajednički program na nivou BiH čija će realizacija u najvećoj mjeri biti na entitetima. Javnost mora biti svjesna da dolazi težak period sa stanovišta ekonomije i da moramo zajedno biti u tom procesu", naglasio je Tegeltija.

Prema njegovim riječima, mnogo toga zavisi i od medicinskih mjera i da li će biti novog talasa virusa korona.

"Ako bi se desilo da se pojavi nivo zdravstvene krize kao u prethodna dva mjeseca onda bismo imali ozbiljne ekonomske probleme", ukazao je Tegeltija.

On je poručio da je i dalje opredijeljen da u fokusu rada Savjeta ministara budu ekonomija i životna pitanja građana, a da političke teme idu u parlament i da o njima razgovaraju lideri političkih partija.

"Mora da postoji mjesto konsenzusa u BiH, a za to je nabolji Savjet ministara", smatra Tegeltija.

Govoreći o nastavku blokade raspodjele 330 miliona evra koje je BiH obezbijedila u aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom /MMF/, a nalaze se na računu Centralne banke BiH, Tegeltija je naveo da Srpska zbog toga trpi štetu.

"To je novac entiteta i Brčko distrikta i poražavajuće je što još nije uplaćen na njihove račune. Za isplatu ne treba nikakva dodatna odluka Savjeta ministara jer je Centralna banka samo agent koji treba da izvrši prenos novca između MMF-a i korisnika sredstava. Neprihvatljivo je da jedan fiskalni agent bez ikakvih troškova drži novac na svom računu, a da entiteti, kantoni i Brčko distrikt, kojima je on potreban, ne mogu doći do njega, iako imaju objektivne troškove za plaćanje kamate", konstatovao je Tegeltija.