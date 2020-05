Tegeltija: Ne postoji prepreka da Centralna banka isplati novac MMF-a

SARAJEVO - Predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija rekao je danas da Centralna banka BiH ima sve što je potrebno da ispati novac koji je uplatio Međunarodni monetarni fond /MMF/, te da nije jasno kakvu dopunsku odluku Banka čeka.

"Ima svoj memorandum koji je potpisala sa ministarstvima finansija, ima Pismo namjere i ima instrukcije koje su tražene od ministarstava finansija. Ne znam zašto Centralna banka čeka dodatnu odluku, nikad do sad takva odluka nije postojala. Ovo je nepotrebna priča i nisam siguran šta ko očekuje da dobije kroz ova uslovljavanja", naglasio je Tegeltija.

Tegeltija je nakon sjednice Savjeta minsitara u Sarajevu novinarima rekao da bi se budžet BiH za ovu godinu pred Savjetom ministara trebao naći naredne sedmice, te da će nakon usvajanja biti upućen Predsjedništvu BiH, a oni će ga uputiti Parlamentarnoj skupštini.

On je rekao da na današnjoj sjednici nisu završena kadrovska rješenja koja su vezana za završetak procesa imenovanja direktora.

"Nije bilo spremnosti predstavnika Bošnjaka da glasaju za te odluke. Tako da nije imenovan direktor Agencije za istrage i zaštitu /SIPA/ BiH, ni direktori Regulatorne agencije za komunikacije /RAK/, Službenog glasnika, Agencije za školovanje policijskih kadrova... Izvršili smo samo imenovanje vršilaca dužnosti direktora određenih institucija na mandatni period od tri mjeseca do završetka konkursne procedure, jer su tim ljudima istekli mandati", pojasnio je Tegeltija.

On je dodao da Bošnjaci žele da se ponovo vrate na bazičnu raspodjelu svih ključnih funkcija u BiH.

"Tu postoji 36 pozicija i šest njih je unutar policijskih struktura, ukupno 42. Naš stav je da se, dok se ne postigne novi sporazum, primijenjuje raspodjela koja je usvojena negdje krajem 2015. godine. Bilo je obećanje da će se tako raditi, ali na početku sjednice nije bilo potrebne podrške da se to usvoji", naveo je Tegeltija.

Na pitanje o stanju u vladajućoj koaliciji, Tegeltija je rekao da problemi postoje, ali da treba tražiti načine za prevazilaženje problema.

"To je sudbina onih koji rade ovaj posao, moramo shvatiti da je to tako i tražiti načine da prevazilazimo ove probleme. Meni se čini da u Parlamentarnoj skupštini SDA sa jednima bira funkcionere, a sa drugima bi trebala da donosi neka druga teška pitanja. Ne vidim razloge zašto je to tako. U Savjetu ministara nemamo taj nivo odluka, ali imamo nesaglasnost da usvojimo ono što usaglasimo u jednom trenutku. Napravili smo pomak kad smo uspjeli da kompletiramo Savjet ministara i danas nekoliko funkcija i to su neki prvi koraci", rekao je Tegeltija.

Tegeltija je najavio da će iduće sedmice biti usaglašan stav za ulazak državljana iz susjednih zemalja u BiH, te da će to biti prvi korak ka otvaranju granica.

On je dodao da će, prema praksi iz regiona, zdravstveni radnici moći da uđu u BiH uz jasne mjere koje su predložili krizni štabovi.

"Trebaju da budu testirani da su negativni na virus korona i moraju se prijaviti zdravstvenim radnicima u onim opštinama u koje odlaze. Takođe, definisano je da ljudi koji imaju dvojno državljanstvo mogu ulaziti s ličnim kartima. Kada je počela pandemija, bilo je definisano da mogu samo s pasošima, međutim mnogi od njih nemaju pasoš, pa će i to biti pojednostavljeno", objasnio je Tegeltija.