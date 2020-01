Tegeltija: Ne računam na 10. srpski glas u parlamentu

BANJALUKA - Predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija rekao je da ne računa na 10. srpski glas u Predstavničkom domu parlamenta BiH, koji bi, ako bude potrebno, došao iz opozicionih SDS-a i PDP-a kako bi bili zaustavljeni štetni procesi.

"Ne računam na 10. glas od te četvorke SDS-a i PDP-a, jer mislim da oni još maštaju da će ih neko pretvoriti u vlast u Sarajevu. Na sreću, SNSD ima kontrolni paket u Domu naroda da zaustavi odluke za koje bude procijenjeno da su štetne po Republiku Srpsku", rekao je Tegeltija za "Glas Srpske".

On je istakao da Savjet ministara više neće smjeti da blokira bilo kakve projekte koje su ispregovarale entitetske vlade ili lokalne zajednice.

Tegeltija je nazvao populistima one koji prepadaju narod povećanjem PDV-a, jer o eventualnom povećanju tek treba da bude razgovarano.

"Ukoliko bude postignut dogovor, ja sam spreman da to stavim na dnevni red, isto kao i pitanje diferencirane stope", rekao je Tegeltija i dodao da razmišlja kao i poslodavci - da u slučaju povećanja stope PDV-a moraju biti do smanjenje stope doprinosa.

On ističe da bi se smanjenje sredstava u fondovima socijalne sigurnosti nadomjestilo kroz povećane prihode od PDV-a i bili stvoreni uslovi za povećanje plata u privredi i u javnom sektoru.

Govoreći o imenovanjima u bezbjednosnim agencijama, Tegeltija kaže da je jasno kome koje pozicije pripadaju.

"Mi ćemo sva imenovanja koja su sprovedena u skladu sa procedurom puštati u dalju proceduru, a za ona koja nisu biće poništeni konkursi", rekao je Tegeltija.

On je istakao da vlade entiteta imaju mnogo značajniju ulogu kada je u pitanju ekonomija, ističući da ekonomija može da riješi mnoga pitanja koja ne izgledaju kao ekonomska, kao što su demografska pitanja, migracije i slično.

"Pitanje migracija je najozbiljnije pitanje i nametnuto s neke druge strane. Pitanje je kako riješiti problem migranata koji se već nalaze u BiH , ali kako onemogućiti to da BiH postane spavaonica za migrante jer zemlja to ne može da izdrži", istakao je Tegeltija.

Govoreći o prioritetima u radu novog saziva Savjeta ministara, Tegeltija je ponovio da su to ekonomija i evropske integracije, koji će opredijeliti građane BiH o pitanju životnog standarda.

"Pokušaćemo da sprovedemo kredibilan broj mjera kako bismo se vratili na evropski put kada se radi o mišljenju Evropske komisije o našem kandidatskom statusu. Prije nekoliko godina bili smo daleko ispred Albanije i Makedonije, a sada su one ispred nas. Mislim da možemo doći bar do istog nivoa kao i one", kaže Tegeltija.