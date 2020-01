Tegeltija: Neće biti kratkog spoja između predstavnika Srpske i BiH

ISTOČNO SARAJEVO - Predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija izrazio je uvjerenje da u ovom mandatu Savjeta ministara neće biti kratkog spoja između predstavnika institucija Republike Srpske i srpskih predstavnika u institucijama BiH.

Tegeltija je podsjetio da je kratki spoj između predstavnika institucija Republike Srpske i predstavnika Srpske u zajedničkim institucijama trajao u posljednjih pet godina.

"Nama je u ovom momentu najvažnije da građani Republike Srpske biraju svoje predstavnike u zajedničkim institucijama BiH i da ih oni predstavljaju u mandatnom periodu. Možda najizazovniji period u 2019. godini u političkom smislu bio je pokušaj da u Sarajevu biraju ko će nas predstavljati tamo, a ne da to biraju građani Republike Srpske na izborima", rekao je Tegeltija u Istočnom Sarajevu za RTRS.

Predsjedavajući Savjeta ministara smatra da Republika Srpska u Sarajevo mora ići kao jedna reprezentacija ljudi koji žele da budu u tom timu, koji mora da predvodi srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik.

"Naš rad u zajedničkim institucijama u izvršnim i zakonodavnim organima ni na koji način ne ugrožava drugi dio BiH, Federaciju, Brčko distrikt, niti bilo koga. Sa jasnim politikama sa kojima dolazimo tamo gdje smo birani mislim da lako možemo usaglašavati zajedničke politike, jer je najveći teret odgovornosti razvojni i politika je na entitetima", ističe Tegeltija.

Govoreći o činjenici da su obezbijeđena sredstva za most Bratoljub, iako je na snazi privremeno finansiranje institucija BiH, on je naveo da je urađeno ono što je bilo neophodno u tom pogledu.

"Neprihvatljivo je da neko izgradi most, a nama je to uradila Srbija, a onda vi ne obezbijedite novac za izgradnju graničnog prelaza. Mislim da je svega bilo u toj priči, ali je najvažnije da su predstavnici FBiH razumjeli da je to veoma važan, kapitalni projekat za cijelu BiH. Poruka je da mostovi treba da spajaju ljude, a ne da ih razdvajaju i oni koji tako neće da rade neće biti dio našeg zajedničkog tima", dodao je Tegeltija.

On je napomenuo da je danas bio na radnom mjestu u Sarajevu i da su mu sve kolege čestitale Dan Republike.

"Ja sam se uljudno zahvalio i srećan sam što sam takve poruke primio od kolega koje nisu iz Srpske. Smatram da u ovoj zemlji niko nikoga ne treba da sprečava da slavi i da treba da budemo ponosni i srećni da bilo ko u ovoj zemlji nešto slavi, a ne da sprečavamo i kvarimo nečiju sreću kao što je nama Dan Republike", rekao je Tegeltija.