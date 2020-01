Tegeltija: Niko u BiH ne treba da ima ništa protiv Dana Republike

BANJALUKA - Predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija izjavio je da je za sve iz Republike Srpske koji rade u institucijama u Sarajevu sutra praznik i da očekuje da slave taj dan kao dan Republike Srpske.

"Sutra je veliki dan, dan naše sreće i radosti obilježavanja Dana Republike i mislim da bi svi drugi u BiH trebali tako da se osjećaju. Ne moraju da dijele našu ljubav prema Republici Srpskoj ako je nemaju, ali ne bi trebali da imaju bilo šta protiv naše sreće i zadovoljstva da obilježavamo Dan Republike", rekao je Tegeltija.

On je za ATV izjavio da su zaposleni u institucijama u Sarajevu iz Republike Srpske u mnogo težoj poziciji nego građani Srpske jer će morati odvojiti slobodan dan ili dan od godišnjeg odmora da bi proslavili Dan Republike, te da mu je žao što je tako, ali da će pokušati da se izbori za njihova prava da 9. januara proslavljaju kao Dan Republike i da ne moraju da odvajaju dan od godišnjeg odmora.

"Moramo shvatiti da niko nikome u BiH ne treba da kvari njegove praznike. Ovo nisu praznici usmjereni protiv bilo koga, ovo su naši praznici, praznici Republike Srpske", rekao je Tegeltija.

Tegeltija je naglasio da je Dan Republike trenutak kada treba zastati, pogledati oko sebe, civilno društvo, jedinice MUP-a Srpske i reći - da ovo smo napravili ove godine, do sljedećeg rođendana moramo biti još opremljeniji i kao društvo bogatiji.

Tegeltija je svima u Republici Srpskoj čestitao Dan Republike - 9. januar, svima koji slave Svetog Stefana poželio sretnu slavu, te pozvao sve koji su u mogućnosti da dođu u Banjaluku i budu na svečanosti.

On je na pitanje koliko je teško predstavljati Srpsku u Sarajevu, rekao da će to tek vidjeti, ali da smatra da je najteža godina prošla, kada su se uspjeli izboriti da Srpsku u Sarajevu predstavljaju oni koje su građani Republike Srpske i birali na izborima.

"Mislim da je ovo nauk za sve sljedeće izbore i da Srpsku moraju da predstavljaju oni koji su pobijedili u Republici Srpskoj", rekao je Tegeltija.

On je istakao da je sasvim sigurno da koalicija koja ima dvotrećinsku većinu u Republici Srpskoj ima dovoljno kapaciteta da zaštiti interese Srpske i u Predstavničkom domu i u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH i u Savjetu ministara.

"To je za nas najvažnije pitanje u ovom trenutku, a koliko će nama biti tamo teško ili lako, zavisi mnogo i od naših partnera i druga dva naroda koliko će biti spremi da zajednički gradimo. Mi smo tu da radimo i gradimo, ali nismo spremni odreći se bilo čega što nam je definisano ustavom i što su naše izvorne nadležnosti", rekao je Tegeltija.

On je istakao da mu je žao što opozicija nije prihvatila poziv SNSD-a da se u Predstavnički dom ide sa 13 poslanika, ali da je važno da Srpska ima svoje kapacite i bez tih 13 i u Predstavničkom domu i u Domu naroda i u Savjetu ministara i u srpskom članu Predsjedništva BiH.

Prema njegovim riječima, svima je bilo jasno da teret dijeljenja vlasti pada na SNSD, ali da je njima od toga bilo mnogo važnije da imaju jedinstven stav Republike Srpske u Sarajevu, svjesni svih izazova koji se tamo mogu desiti.

On je istakao da je poražavajuća poruka za Republiku Srpsku koju opozicione stranke iz Srpske šalju iz Sarajeva gdje pokazuju jedno lice, a institucije Srpske predstavljaju u najgorem mogućem svjetlu.

"Ovo što se desilo sa Poslovnikom o radu u Parlamentarnoj skupštini BiH, daj Bože da ne budemo imali problema sa tim, samo treba čekati koji će biti povoljan trenutak kada će naći pogodne ljude iz Srpske da zloupotrijebe upravo to što je stvorena pretpostavka izmjenom tog poslovnika", rekao je Tegeltija.

On je poručio da građani moraju da paze koga biraju kada glasaju za Predstavnički dom parlamenta BiH.

"Poruke da vam neko okrene leđa, da vam sruši poslovnik koji vam nije srušio /nekadašnji visoki predstavnik Miroslav/ Lajčak svojim izmjenama, a onda vi srušite taj poslovnik i uzmete jednu mogućnost zaštite interesa Republike Srpske", rekao je on.

"Ne pada ništa na običnim temama, postoji uvijek u jednom sazivu parlamenta jedna ili dvije, pet ili 10 tačaka gdje se pokazuje jedinstvo, a ovo da li ćete glasati za neke rezolucije, ratifikaciju nekih sporazuma... to će se i tako i tako izglasati", rekao je Tegeltija.

Tegeltija je naglasio da se ne pravi jedinstvo na redovnim tačkama ili tekućim pitanjima, nego da se jednistvo pravi na teškim temamama poput rezolucije o vojnoj neutralnosti.

"Pobjegnu sa sjednice kada se razgovara o vojnoj neutralnosti, a onda dođu u Sarajevo da drže lekciju onima koji su glasali za vojnu neutralnost Srpske. Tamo prave divnu atmosferu, drugarsku, kolegijalnu, a u Narodnoj skupštini čupaju mikrofone, unose pištaljke, zvižde kada govori srpski član Predsjedništva itd. To je poražavajuća poruka za Srpsku", rekao je on.

Govoreći o svom radu na mjestu ministra finansija u Republici Srpskoj, Tegeltija je rekao da je, kada je Dodik drugi put došao na mjesto predsjednika Vlade Republike Srpske 2006. godine javni dug Republike Srpske bio oko 58 odsto, a da je granica bila 60 odsto.

Prema njegovim riječima, tada Republika Srpska niti opštine nisu mogle da se zaduže ni za jedan projekat.

"Mislim da će javni dug na kraju ove godine biti 37 odsto, a zamislite koliko je u međuvremenu projekata finansirano, koliko je izgrađeno objekata", istakao je Tegeltija.

On je ukazao na pokušaj "da se Republika Srpska poslije poplava /2014. godine/ praktično finansijski uguši".

"Ovdje svi znaju dobro o sastancima kojih je bilo u ambasadama i kako se to dogovaralao sa opozicijom - `eto mi smo sve to zablokirali, oni ne mogu izdržati do kraja godine finansijski, mi ćemo vas dovesti na vlast`. Meni je pogubna činjenica da postoji neko iz Republike Srpske ko je bio spreman da bude dio scenarija koji su kereirale međunardne finansijske institucije", naveo je Tegeltija.

On je istakao da je Vlada Republike Srpske tada u najtežem periodu preuzela finansiranje penzija iz budžeta Republike Srpske.

"Izdržali smo šok svjetske ekonomske krize i šok poplava 2014. godine koje su nam pojele jedan cijeli budžet i mi smo sa krajem 2017. godine stabilizovali naše javne finansije, pokazali da mogu da funkcionišu bez međunarodnih finansijskih institucija i od tada 2018, odlična 2019, ja se nadam i 2020. godina koja će onda omogućiti, prije svega Vladi i Narodnoj skupštini Republike Srpske da donose mnoge odluke koje će poboljšati život i standard i penzionera i boračkih i socijalnih kategorija", rekao je Tegeltija.

Prema njegovim riječima, sva kapitalna ulaganja kroz infrastrukturu stvaraju sigurnost da Vlada može ući u pregovore sa međunarodnim finansijskim institucijama za dodatna sredstva i izgraditi ono što je potrebno.

"Svi znamo da je u ovom trenutku nama najvažniji prioritet auto-put prema Srbiji preko Bijeljine, Brčkog, Modriče i jako smo zainteresovani da spojimo i auto-put u dijelu Koridora `Pet ce` i kada se završi most u Gradišci, mi smo već uradili pola svog projekta izgradnje mreže auto-puteva u Republici Srpskoj", naglasio je Tegeltija.