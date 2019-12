Tegeltija: Opozicija me je neprijateljski dočekala

BANJALUKA - Predsjedavajući Savjeta ministara BiH Zoran Tegeltija sutra nastavlja konsultacije sa političkim partijama o imenima novih ministara. U intervjuu za RTRS, on je istakao da je Izvršni komitet SNSD saopštio imena za dvije ministarske pozicije, Stašu Košarca i Vojina Mitrovića.

"Kao što je i očekivano, konsultacije sam započeo sa najvećom političkom partijom iz Srpske SNSD, koja me je i predložila za mandatara, nakon čega si slijedile konsultacije sa drugim partijama. Moja su očekivanja da bi do srijede, 18. decembra, trebali imati imenih svih devet ministara i deset zamjenika", rekao je Tegeltija za RTRS.

Ukoliko se to desi do tog datuma, dodaje da bi do kraja ove godine trebalo da bude formiran i Savjet ministara.

"Pred novim Savjetom ministara će se naći mnoge odluke koje će morati biti donesene po hitnom postupku, a to su, prije svega, finansijska sredstva koja su ostala blokirana entitetima i lokalnim zajednicama za investiranje brojnih projekata. Očekujemo da usvojimo budžet za 2020. godinu jer bi bilo poražavajuće da BiH joj jednu godinu bude na privremenom finansiranju", naglasio je on.

Tegeltija kaže da će se potruditi da se budžet za narednu godinu predloži do kraja 2019, ali je, dodaje, realnije da se, s obzirom na tijesne rokove, to desi u prvom kvartalu 2020.

Opozicija je svojevremeno optuživala Zorana Tegeltiju da je rekao kako ga u zajedničkim institucijama ne obavezuju zaključci koje je donijela Narodna skupština Republike Srpske.

Tegeltija, novi mandatar Savjeta ministara BiH, je na ovo odgovorio da ga pokušavaju optužiti “oni koji su svaki put pobjegli iz NSRS kada su se donosile ključne odluke za Srpsku“.

"Spočitavati meni da sam ja rekao da neću poštovati odluke NSRS i to oni koji su pobjegli da ne glasaju za odluke NSRS, je vrlo cinično. Znate, ja da sam bio poslanik u PD PS BiH sigurno ne bi glasao za Šarovića ili Borenovića ili Mektića. Mi smo različita politička opcija i smatramo da građani Republike Srpske moraju da imaju alternativu da glasaju i za neke druge stranke", rekao je Tegeltija u intervjuu za RTRS.

Tegeltija navodi da je kojim slučajem on poslanik u Predstavničkom domu BiH, nikada ne bi, kako kaže, pokušao da nekoga potcijeni ili omalovaži.

"To je nažalost ono što se meni desilo. Taj nivo neprijateljstva i način na koji su mene oni dočekali je zaista iznenađujući", kaže Tegeltija.

On ističe da je poznat po tome da je vodio žestoke rasprave u NSRS po mnogim pitanjima, ali je, kaže, svaki put izlazio poslije toga na izbore i pobjeđivao. Oni koji su ga kritikovali, dodaje, nisu više u političkom životu jer su ih građani na izborima kaznili.

"Ja sam to smatrao kao dio političke borbe. I svakome od nas nakon isteka mandata građani sude o tome kako smo radili", ističe Tegeltija.

On je dodao da će, o tome da li su dobro radili ili ne, građani suditi na izborima 2022. godine.

Migrantsku krizu rješavati sa novim ministrom bezbjednosti

Predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija najavio je da će sa novim ministrom bezbjednosti biti napravljen plan za rješavanje migrantske krize u BiH, te da predstavnici EU, koliko god pokušavali da obezbijede novac za njihov ostanak na ovom prostoru, neće u tome uspjeti.

Tegeltija je naveo da u narednom periodu o ovom pitanju očekuje mnogo bolju saradnju među policijskim agencijama u BiH.

On je istakao da najviše zamjerki u radu prethodnog Savjeta ministara ima na loš odnos prema migrantskoj krizi i potcjenjivanju tog problema.

"BiH ne može sama da riješi ovaj problem, koji se ne smije potcjenjivati, jer tako međunarodnoj zajednici i susjednim zemljama pokazujemo da smo zatvoreno mjesto kada je riječ o migrantskoj krizi. Imate nekontrolisan ulazak, a sa druge strane sve je urađeno da ti ljudi ne mogu da izađu iz BiH", rekao je Tegeltija za Radio-televiziju Republike Srpske.

On je dodao da bez pune saradnje svih institucija i bezbjednosnih agencija, kao i sa međunaradnom zajednicom problem migranata u BiH neće biti riješen već samo prijeti da eskalira.

"Ako se ovakvim tempom nastavi, broj migranata će iduće godine biti veći od broja stanovnika u mnogim lokalnim zajednicama", ocijenio je Tegeltija.

Ovo je i veliki humanitarni problem, dodao je on, jer se migranti susreću sa nehumanim uslovima života, ali odgovornost za to, kaže, ne snosi samo BiH.

Potrebno uraditi reformu javne uprave

Tegeltija je odlučan da zajedničkim radom sa entitetima u BiH unaprijedi rad administracije i napravi efikasnu javnu upravu koja će biti u funkciji privrede i građana.

"Potrebno je uraditi reformu javne uprave, prerasporediti poslove između pojedinih agencija, jer se u pojedinim stvarima duplamo, dok u drugim imamo nedovoljan broj zaposlenih", rekao je Tegeltija.

Kada je riječ o procesu evropskih integracija i pristupanje EU, Tegeltija je ocijenio da je to najbolji okvir za reformu i stvaranje boljeg društva u BiH, da o procesu pristupanja postoji veliki stepen saglasnosti u oba entiteta, te očekuje da se on ubrza i mijenjaju stvari da bi BiH dobila kandidatski status.

Cilj da se bavimo ekonomijom i pitanjima običnih građana

Komentarišući ulogu međunarodne zajednice u BiH, Tegeltija je rekao da visoki predstavnik u BiH ima svoju funkciju i mjesto u civilnim poslovima, ali da on nije bio saglasan sa mnogim njegovim političkim stavovima i nada se da neće biti mnogo odnosa sa OHR-om, koji se ponovo manje-više bavi političkim pitanjima.

"Nama je cilj da se bavimo ekonomijom i pitanjima običnih građana", naglasio je Tegeltija, koji smatra da fokus treba da bude na saradnji sa međunarodnim finansijskim institucijama, jer bez njihovih dodatnih sredstava nije moguće provesti velike investicione projekte.

On je istakao važnost Međunarodnog monetarnog fonda, čije prisustvo predstavlja finansijsku stabilnost, te smatra da se sa njima može napraviti dobar aranžman.

O saradnji BiH i NATO, Tegeltija kaže da ona postoji i da se mora nastaviti, jer mnoga bezbjednosna pitanja bez NATO-a ne mogu biti riješena na ovom prostoru, dok je o tvrdnjama opozicije u Repubici Srpskoj da Program reformi BiH predstavlja ANP rekao da predstavljaju politička pitanja.

"Dođete u trenutak kada gubite ono što ste grčevito čuvali i što ste nezasluženo dobili 2015. godine i tražite bilo kakav način da optužite druge, kojima su građani dali glas da formiraju vlast", ocijenio je Tegeltija.

Govoreći o radu prethodnog saziva Savjeta ministara, Tegeltija je rekao da je povjerenje između predsjedavajućeg Savjeta ministara i premijera entiteta u posljednje dvije godine podignuto na veći nivo.