Tegeltija: Poslanici ne razumiju podjelu vlasti

BANJALUKA - Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH (VSTS) Milan Tegeltija smatra da veliki broj poslanika u parlamentu BiH, osim na deklarativnoj ravni, suštinski ne razumije podjelu vlasti, ne poštuje je, niti može istinski da prihvati nezavisnost pravosudnog sistema.

Tegeltija je istakao da je dokaz nezavisnosti pravosuđa u BiH i to što niko od 39 prisutnih poslanika na posljednjoj sjednici Predstavničkog doma parlamenta BiH nije dao podršku izvještaju o radu Visokog sudskog i tužilačkog savjeta za 2017. i 2018. godinu.

"Po meni, to, prije svega, govori da je pravosuđe istinski nezavisno i da ga niko od političara ne doživljava kao nešto svoje s čim upravlja i ima potrebu da brani to što je njegovo. To nepodržavanje je praksa parlamenta BiH u posljednjih desetak godina", rekao je Tegeltija za "Glas Srpske".

Međutim, kaže on, u skladu sa demokratskom podjelom vlasti i nezavisnošću pravosudnog sistema za izvještaj VSTS-a ne traži se usvajanje ili podrška parlamenta BiH.