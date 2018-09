Tegeltija: Poslodavci da povećaju plate kako je predviđeno

BANJALUKA - Ministar finansija Republike Srpske Zoran Tegeltija očekuje da će svi poslodavci sprovesti povećanje plata zaposlenima kako treba, te da bi ova mjera mogla da bude stimulans za dalji rast zarada u Srpskoj.

"Od 1. septembra pravo na osnovni lični odbitak od poreske osnovice poreza na dohodak imaju svi radnici u Srpskoj i ostvaruju ga umanjenjem poreske osnovice za iznos od 500 KM na mjesečnom nivou", rekao je Tegeltija.

On je za "EuroBlic" naveo da su se do sada u Srpskoj plate ugovarale u neto iznosu, pa se obračun sprovodio po sistemu fiksne neto plate, a da se sada ugovara plata sa porezom, što dovodi do isključivog bruto principa obračuna plata.

"To posljedično znači da sve izmjene u okviru oporezivanja dohotka radnika utiču na platu, tako da korist od ličnog odbitka ostvaruje radnik. Poslodavac je taj koji ima obavezu da plati porez na dohodak i ostatak sredstava isplati radniku", rekao je Tegeltija.

On je dodao da su pozitivni makroekonomski pokazatelji, povećanje likvidnosti i stabilnost budžeta bili inicijativa da se razmišlja o mogućem povećanju plata koje je rezultovalo setom zakona koji su usvojeni u julu.

"Da bi poslodavci mogli povećati platu zaposlenima, Vlada Srpske se svjesno odrekla prihoda na budžet. To je godišnji iznos umanjenja poreza na dohodak za 80 miliona KM. Povećanje plata je posljedica povećanja osnovnog ličnog odbitka propisanog Zakonom o porezu na dohodak sa dosadašnjih 200 na 500 KM mjesečno", napomenuo je Tegeltija.