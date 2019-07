Tegeltija: Pravosuđe se ne može koristiti kao politički buzdovan

BANJALUKA - Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta (VSTS) BiH Milan Tegeltija rekao je da se pravosuđe više ne može koristiti kao politički buzdovan, zbog čega se suočava sa pritiskom nezabilježenim od Dejtona, i to najviše od nekih političara koji se suočavaju sa istragama.

Tegeltija je izjavio da se neki od političara koji su najaktivniji u napadima na pravosuđe suočavaju sa istragama i procesima koje žele da spriječe ili omalovaže tako što će one koji bi sutra njih mogli da optuže za neku nezakonitost unaprijed proglasiti lopovima i kriminalcima.

On je za "Glas Srpske" rekao da je ključni razlog za to činjenica da je VSTS uspio da se istrgne iz kandži političkog upravljanja pravosuđem od određenih političkih centara moći u Sarajevu.

Tegeltija je ocijenio da će oni koji su takav uticaj na pravosuđe izgubili, a u koji su se značajno uzdali, učiniti sve da vrate tu kontrolu, prvenstveno nad VSTS-om kao krovnim regulatornim tijelom pravosudnog sistema.

"Sve to kako bi ti centri moći kroz pravosudni sistem, kao legalni okvir, koristili pravosuđe za suštinski nelegitimne ciljeve, odnosno da bi kroz pravosudne obračune i prijetnje tobož zakonito mogli da prave arhitekturu društveno-političkih i ekonomskih odnosa u BiH", naveo je Tegeltija.

On je dodao da postoje određeni političari koji te ciljeve neskriveno priznaju, ali ih populistički maskiraju legitimnim ciljevima, tobož kroz bolju borbu protiv korupcije kako bi za tako nešto dobili javnu podršku, iako su im stvarne namjere sasvim drugačije i nemaju nikakve veze sa borbom protiv korupcije, nego sa borbom protiv političkih neistomišljenika.

"Kada želite da preuzmete kontrolu nad pravosudnim sistemom, morate da uklonite ljude koji ga predstavljaju i vode. To znači da, pošto ne možete da to uradite legalno, morate da izazivate incidentne situacije, morate da kompromitujete ljude, i to kontinuirano da biste pokušali da ih ogadite makar dijelu javnosti i da bi onda makar taj dio javnosti podržao takve operacije, čak i kada one nisu zakonite i demokratske, po makijavelističkom principu da cilj opravdava sredstvo", kaže Tegeltija.

Tegeltija smatra da bi, ukoliko budu usvojeni zaključci parlamenta BiH o stanju u pravosuđu odveli ne samo pravosuđe, nego cijelu BiH u potpuni apsurd, odnosno raspala bi se koncepcija pravne države, podjele vlasti i nezavisnog pravosuđa, raspala bi se koncepcija demokratije.

On je naglasio da su neki subjekti međunarodne zajednice konzistentni u svojoj podršci nezavisnom pravosuđu, a da neki ipak imaju određena odstupanja od svojih ranijih stavova, te je naveo posljednji primjer OEBS-a koji je, kako je istakao, znatno promijenio stav, pa umjesto pravosuđa podržava parlament i parlamentarnu istražnu komisiju.

Kada je riječ o revidiranoj strategiji za procesuiranje predmeta ratnih zločina koja godinu dana nije usvojena u Savjetu ministara, Tegeltija je rekao da je to još jedan od apsurda sadašnje izvršne vlasti na nivou BiH.

"Ne možete se zalagati za unapređenje procesuiranja ratnih zločina, a onda bez ijednog smislenog razloga ne usvajati strategiju koja to procesuiranje znatno unapređuje", istakao je Tegeltija.