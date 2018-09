Tegeltija: Predstojeće godine da budu godine redefinisanja odnosa unutar BiH

BANJALUKA - Republika Srpska se zalaže za promjenu načina funkcionisanja zajedničkih institucija BiH i za vraćanje na ono što je definisano Dejtonskim sporazumom, odnosno da zajedničke institucije rade samo dio posla koji je predviđen ovim sporazumom, izjavio je Srni ministar finansija Srpske Zoran Tegeltija.

Tegeltija je istakao da naredne četiri godine treba da budu godine redefinisanja odnosa unutar BiH kako bi svako radio svoj dio posla, a ne da pokušava da blokira drugu stranu.

"Formirane su neke institucije koje nisu predviđene Dejtonskim sporazumom. Data su im i neka ovlaštenja koja nikada ne bi dobile u normalnim okolnostima i to je za nas poteškoća. Srpska nosi teret zajedničkih institucija BiH, odnosa sa Federacijom BiH /FBiH/ i problema unutar FBiH i to veoma često otežava funkcionisanje i dovodi nas u situaciju da nepotrebno trošimo energiju i gubimo vrijeme", rekao je Tegeltija.

Problemi

On je kao primjer naveo probleme sa usvajanjem Zakona o akcizama BiH, blokadom "Elektroprenosa BiH" zbog kadrovskih rješenja i raspodjelom novca od putarine koji se nalazi na računu Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

"Ovi problemi su rezultat odnosa unutar FBiH, a ne odnosa između Republike Srpske i FBiH. Odnosi u FBiH blokiraju donošenje ovih odluka", dodao je Tegletija.

On je podsjetio da do blokada dolazi i u zajedničkim institucijama BiH, navodeći da se prvi sporazum koji je potpisan u okviru kineskog programa "16 plus jedan" odnosio na izgradnju termoelektrane u Tuzli i autoputa Banjaluka- Mliništa.

"Izgradnja termoelektrane treba da počne, a ugovor za gradnju autoputa nalazi se u ladicama Savjeta ministara i dok je ovog saziva Savjeta ministara očigledno je da ovaj ugovor neće biti potpisan", rekao je Tegeltija.

Prema njegovim riječima, Srpska često ima probleme i sa radom pravosudnih institucija, a jedan od drastičnih primjera su odluke Suda BiH u slučaju isplate duga prema Srpskoj koji je nastao prilikom raspodjele novca sa jedinstvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje.

"Mi izvršavamo i poštujemo svaku odluku suda i mislim da je red da se izvršavaju i te odluke Suda BiH. Žalosno je da Sud BiH presudi u korist Republike Srpske, odredi račune sa kojih će biti naplaćivan dug, a onda donese odluku da blokira izvršenje svoje presude. To su poruke koje teško možemo razumjeti", kaže Tegeltija.

On je rekao da su Sudu BiH poslali izjašnjenje i izrazio nadu da će razumjeti da je nelogično da blokiraju sami svoje odluke.