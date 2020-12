Tegeltija: Prije godinu i po sam saznao da me snimaju i uhode

BANJALUKA - U BiH je stvoren je takav ambijent, prije svega preko SDA, koji kontroliše mnoge medije, da svaki nezakonit akt prema meni se pozdravlja i ima punu podršku, rekao je večeras Milan Tegeltija, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta.

Naglasio je da je i kao čovjek i kao predsjednik VSTS-a u Sarajevu izložen ogromnoj količini nezakonitosti i dehumanizaciji.

"Pa čak i da nastradam, da me neko ubije, bilo bi da foliram, ili da sam zaslužio, po nekoj teoriji zavjere. U Sarajevu radim šest i po godina, i već pet godina se nosim sa teškim optužbama, diskreditacijama, lažnim optužbama, pod prismotrom sam. Očito da je želja da me slome. Mojom smjenom ili ostavkom desiće se puno toga, ali neće se desiti ništa na kvalitetu pravosuđa u BiH", istakao je Tegeltija za RTRS.

Tegeltija se ponovo dotakao snimka koji se pojavio u medijima.

"Imate na internetu programe kojima svaki tinejdžer od 15 godina može napraviti bilo kakav snimak. Postoji razlog, da biste o audio i video zapisu uopšte razgovorali, morate imati dozvolu za zakonit način prikupljanja podataka, i da niko ne zloupotrebljava svoju ulogu tokom samog procesa prisluškivanja. Da bi uopšte razgovorali u kontekstu činjenice o audio ili video zapisu, on mora biti zakonit", naglašava Tegeltija.

Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta potvrdio je da je na snimku vjerovatno njegov glas, ali da to ništa ne znači.

"Mogu da potvrdim da onaj glas liči na moj. Јa jesam mnogo puta razgovarao sa gospođom Buha. Iz principijelnih razloga ja ne mogu i neću uopšte da komentarišem nešto što nije nastalo zakonito. Svaka dalja rasprava o tom audio zapisu je degradirajuća za mene. Da li je normalno da se predjednik VSTS snima? Pa nisam ja bio na plaži, već je narušen moj privatni posjed", poručio je Tegeltija.

Tegeltija je naglasio da je prije godinu i po saznao da se vrši njegovo nezakonito praćenje, snimanje, uhođenje.

"Te informacije sam saopštio dirketoru OBA Osmanu Mehemdagiću, i on mi je rekao da ništa ne zna i da će provjeriti. Kasnije mi je potvrdio da je to istina, i da on nema ništa s tim, već da to rade neki dijelovi odmetnute službe, i da će on lično učiniti da to prestane", nastavio je priču Tegeltija.

Istakao je da nije mogao ranije izaći u javnost sa takvim stavom, ali sada može, jer postoje materijalni dokazi da je to sve istina.

"Razlozi za moje prisluškivanje su kompleksni. Dijelovi službe koje Mehmedagić ne kontroliše, bar kako on kaže, povezani su sa ljudima iz SDA, i oni idu u smjene svih kadrova koji rade protiv interesa stranke Bakira Izetbegovića. Ovo je operacija, a cilj je potpuno ovladati pravosudnim sistemom", naglasio je Tegeltija.

Istakao je da ovu operaciju vode ljudi iz SDA ili koji su bliski ovoj stranci.

Naglasio je da postoje više ciljeva ove operacije.

"Kratkoročni cilj operacije je Milan Tegeltija i to "slomiti" njega kao prvu stepenicu kako bi se prevladalo svim karikama pravosudnog sistema. Sljedeći cilj je potpuna kontrola društevno-političke strukture u BiH i potpuni nadzor nad društvenim, političikim i ekonomskim procesim putem pravosuđa i obvještajnih i paraobeavještajnih struktura", istakao je on.