Tegeltija: Razgovaraćemo o uvođenju PCR testa za ulazak u BiH

SARAJEVO – Zoran Tegeltija, predsjedavajući Savjeta ministara BiH, rekao je da je preko sistema Kovaks dogovorena nabavka vakcina, a da je problem u farmaceutskim kompanijama koje ne poštuju dogovore.

Tegeltija je rekao da se očekuje isporuka 89.200 vakcina "AstraZeneca" putem sistema Kovaks. Iz Evropske unije je u subotu saopšteno da će zemljama zapadnog Balkana u aprilu biti isporučeno 650.000 Pfizer vakcina.

"Prema procjenama, BiH ne može pripasti manje od jedne trećine, što znači da bi BiH u prvom kvartalu trebala dobiti od 120.000 do 140.000 vakcina", rekao je Tegeltija novinarima u Sarajevu.

Pojasnio je da nabavka AstraZenece vakcine ide preko Poljske, a Pfizerova vakcina preko Austrije.

"Savjet ministara ne nabavlja vakcine. Kada smo dogovorili sistem direktne nakavke, tada je Ministarstvo civilnih poslova razgovarlo sa ruskom i kineskom ambasadom i tad su nas obje ambasade obavijestile da se nabake vakcina ne može vršiti na bileteralnoj osnovi. Odgovori su proslijeđeni vladama entitea, jer jedino oni mogu dogovarati isporuke vakcine", rekao je Tegeltija.

Govoreći o sutrašnjem sastanku sa premijerima RS i FBiH, Radovanom Viškovićem i Fadilom Novalićem, Tegeltija je rekao da će glavna tema biti epidemiološka situacija, moguće zatvaranje granica, odnosno uvođenje PCR testa za ulazak u BiH.

"Savjet ministara je spreman pripremiti tu odluku, u ovom trenutku taj zahtjev postoji samo iz FBiH. Što se tiče uskršnjih praznika, želimo da pošaljemo poruku da se kafići i restorani zatvore", rekao je Tegeltija.

Na pitanje novinara da prokomentariše tvrdnje SDA da su za donacije vakcina najzaslužniji Šefik DŽaferović i Bisera Turković, Tegeltija je rekao da su za donacije najzaslužniji narodi Kine i Turske i njihovi predstavnici vlasti koji su te donacije doznačili BiH.

Što se tiče današnje odluke da se smijeni ministar ljudskih prava i izbjeglica BiH Miloš Lučić, Tegeltija je rekao da Lučić nije zaslužio da se nađe u ovoj poziciji i da je to do njegove partije. On smatra da stranka, koja više nije dio većine, treba da pozove svoje kadrove da se sami povuku. Na pitanje novinara o tome ko će Lučića zamijeniti, Tegeltija je rekao da prijedloga nema.

"Prijedloga ne može ni biti. Odluku treba potvrditi Dom naroda BiH, poslije toga ćemo razgovorati kome će iz političkih partija iz većine pripasti to mjesto, a onda predložiti konkretno ime", rekao je Tegeltija.