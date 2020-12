Tegeltija: Razmisliću o ostavci ako bude dio zaključka

Nakon izlaganja članova Visokog sudskog i tužilačkog vijeća obratio se Milan Tegeltija, predsjednik VSTV-a kazavši da mora da odgovori na netačne tvrdnje i da se neće baviti snimkom jer je sve o tome na početku rekao.

"Kada je u pitanju vaš stav o ostavci na kraju ću se osvrnuti na nju. Na početku moram da kažem, uz dužno poštovanje svima, vi ste članovi Savjeta kojem sam ja još predsjednik. Mislim da malo ko u ovom Savjetu ima pravo da meni drži moralne lekcije. Slobodno iznesite sve što sam ikada uradio pogrešno u ovom Savjetu, recite ako sam od bilo kaoga od vas tražio nešto što je nemorlano i nezakonito. Znate da se moje učešće u imenovanju sudija i tužioca svodilo učešćem na sjednicama ovog Vijeća, neke sam podržavao, neke nisam. Sve vaše odluke koje ste donosili, iako se sa nekima nisam slagao, i nisam učestvovao u njima, iza njih sam čvrsto stajao i nisam ih dovodio u pitanje“, kazao je Tegeltija.

Rekao je da, prije nego pređu na zaključke osvrnuću se na diskusije članova Vijeća Biljane Simeunović i Berine Alihodžić.

"Kod gospođe Simeunović nisu bile samo brutalne nego lažne i neistinite. Imenovanje glavnog okružnog tužioca u Bijeljini, čini mi se da je taj konkurs poništen i gospođa Biljana Simeunović bila je kandidat na tom konkursu i nije se pojavila na intervjuu. Odluku o poništenju konkursa nije donio Milan Tegletija, nego ovo Vijeće. Potpuna je laž, a svi ste svjedoci ovdje, da sam ja juče na pripremnom sastanku za ovu sjednicu, a usput rečeno neprimjereno je to iznositi, da sam ja rekao da će u slučaju moje smjene nastupiti nekakvi nemiri. Dakle, Simeunović, novi član Savjeta, na sjednici Savjeta, slagala i učinila direktni disciplinski prekršaj. Druga stvar, govorila je o nekim lobiranjima u Tužilaštvu i da je njoj neko nudio neku poziciju, u životu sam je vidio dva puta, ali sasvim sigurno, ja joj nisam ništa nudio, niti joj je iko išta mogao ponuditi u moje ime. Činjencia je da je na sjednici slagala da sam ja rekao da će biti nemiri“, kazao je Tegeltija, dodavši da je Simeunović dirketno komentarisala sadržaj prijave i njenu pravnu kvalifikaciju koja je predata Tužilaštvu BiH.

Tvrdi da je ona narušila povjerljivost sastanka, a to je uradila i juče još brutalnije i to je što se tiče mene disciplinski prekršaj.

"Čni se da ona govori iz vlastih frustracija zbog izbora koji nije prošla u Bijeljini. Kada je u pitanju Berina Alihodžić, ona danas meni drži moralne lekcije. V iste držali meni moralne lekcije. Vi. Dobio sam obavještenje dok ste vi to govorili da ste vi direktno, na prvoj sjednici Podvijeća FBiH, kada je bio izbor vaše sestrične, da sam to znao vi danas ne bi sjedili ovdje, da ste lobirali kod članova Podvijeća da se vaša sestrična izabere. To mi je rekla bivša članica Savjeta Ružica Jukić, da li je to istina ili nije, ja imam poruku od gospođe Ružice Jukić. Nije korektno držati čovjeku lekcije na bilo koji način, na ovako javnoj sjednici. Pozivam Vas recite sve, šta sam uradio pogrešno na ovom Vijeću", poručio je Tegletija.

Poručio je članovima Vijeća da je "sekundarna viktimizacija da čovjeka koji je žrtva traže da podnese ostavku".

"Ja sam iza svakog od vas stao kada ste imali probleme. Čovjek sam koji dobro procjenjuje stvari, makar mislim tako. Nakon što vidim kako ćete vi to da isformulišete, ja ću se prema tome i ophoditi, što znači, bez namjere da raspravu odugovlačim ovim ću zaključiti raspravu i pozvati vas da sačinite nekakv prijedlog zaključaka koji ćete staviti na usvajanje", kazao je Tegletija.

Rekao je da primjedbu da se treba izuzeti, ne prihvata jer se ne vodi postupak protiv njega, nego je rasprava o aktuelnoj situaciji koju sam ja tražio i u kojoj ja ravnopravno učestvuje.

Poručio je da, ukoliko Vijeće usvoji zaključak da da ostakvu, on će morati o tome da razmisli.

Nakon ovoga obratila se Berina Alihodžić, kazavši da je do sada mislila da je Tegeltija moralan čovjek, sad mijenja mišljenje.

"Ne priliči vam da bivša članica pošalje poruku rekla-kazala i da to iznosi to. Očigledno su vas zabolile moje riječi, jer sam rekla da je snimak potpuno logičan i to vas je zabolilo", kazala je Alihodžić.

Simeunović je rekla da nije tačno da su njene izjave neistinite i lažne.

"Objasnila sam zašto sam se prijavila u Vijeće, i nije tačno da se nisam prijavila na intervjuu, pojavila sam se jer su u komisiji bili članovi protiv kojih se vodi postupak u kojem sam ja tužilac", kaže Simeunović, te dodaje da se ne radi o frustraciji jer ona godinama živi u Sarajevu.

Poručila je da Tegeltija juče jeste rekao da će doći do podjela ukoliko podnese ostavku i da se može desiti "neka vrsta nemira".

Tvrdi da nije komentarisala sadržaj prijave, nego da se Tegletija poistovjećuje sa institucijom.

"Nisam 'čeprkala' nego mi je poslata ta prijava, a poslije sam je pročitala i na vašem Twitteru i u drugim medijima“, isitče Simeunovićeva.

Kes Van Der Wide, međunarodni predstavnik u VSTV-u uključio se u raspravu, kazavši da mora postojati odgovornost za ono što je snimljeno i da je, po negovom mišljenju jako loša situaicja u VSTV-u i da je po njemu najlogičnije da Tegeltija odstupi zbog interesa institucije.

Tegeltija mu je nakon toga poručio da on nema ulogu nadzornika ovdje nego višeg savjetnika i da se ne bi trebao nakon njega obraćati.

"Članovi Savjeta su samostalni, profesionalni, intelektualci koji sami mogu donositi odluke. Nisu mala djeca. Mislim da je to pogreška. Dao sam, gospodinu Kesu riječ, a nisam morao, jer je ovo sjednica“, kazao je Tegeltija.