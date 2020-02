Tegeltija: Savjet ministara ne raspravlja o ANP

SARAJEVO - Dragan Mektić, poslanik SDS-a, je na današnjoj sjednici Predstavničkog doma BiH u Sarajevu zatražio informaciju o tome da li će Vijeće ministara na dnevni red staviti ANP i odbaciti ga, obzirom da je usvojen Program reformi, koji je sveobuhvatniji i sadržajniji od tog dokumenta, i koji, kako kaže, jeste ANP samo drugog naziva.

Zoran Tegeltija, predsjedavajući Vijeća ministara BiH, odgovorio je Mektiću da je Vijeće ministara odlučilo da sva dokumenta koja su starija od 1. januara 2019. godine stavi van snage i o njima ne raspravlja, pa tako i o ANP-u.

SDS-ov poslanik Mirko Šarović pitao je da li usvojeni Program reforme odbrane predviđa knjiženje neperspektivne vojne imovine. Tražio je pismeni odgovor od Predsjedništva. BiH.

Šemsudin Mehmedović iz SDA pitao je jesu li odblokirana sredstva od Elektroprenosa.

Tegeltija je kazao da je prvi sastanak koji je održao bio sa predsjednicima entitetskih vlada.

"Definisali smo sva otvorena pitanja koja stoje. Što se tiće otvorenih pitanja, jedno je funkcionisanje Elektroprenosa i odblokiranje sredstava. Na tom sastanku je dogovoreno da se odobre projekti od 120 miliona KM, a radi se o sredstvima koja se mogu upotrebiti za investicvije, a to znači izgradnja novih trafo-stanicama dalekovoda. Definisano je koje su to trafo-stanice, sada je na Elektroprenosu, da realizuje projekte. Što se tiče raspodijele sredstava UIO BiH, rečeno je da će se to rješiti na Upravnom odboru UIO BiH", rekao je Tegletija, koji je dodao da ne postoji nikakva blokada što se tiče izgradnje autoputeva.

Tegeltija je u odgovoru na pitanje Snježane Bursać-Novaković iz SNSD-a o graničnom prelazu Novi Grad, rekao da je potrebno postići sporazum sa Hrvatskom da ovaj prelaz dobije status međunarodnog graničnog prelaza za robu.

"Činjenica je da nismo do sada uspjeli sa Hrvatskom da dogovorimo status ovog prelaza", kazao je Tegeltija, podcrtavši da je to bio jedan od prvih graničlnih prelaza sa Hrvatskom pored Izačića.

Tvrdi da su potrebni mali napori da bi se taj granični prelaz osposobio za promet robe.

"Pokušaćemo da dogovorimo sa Hrvatskom da ovaj granični prelaz dobije status međunarodnog prelaza za promet robe", rekao je Tegeltija.

Jasmin Emrić, poslanik A-SDA, pitao je zašto vozačke dozvole iz BiH nisu priznate u Njemačkoj

Vojin Mitrović, ministar komunikacija i prometa BiH odgovorio je da je 10. februara 2015. godine potpisan dokument između BiH i Njemačke, prema kojem je dozvoljena zamjena vozačkih dozvola A, B i kategorije A1. S naše strane je otišao i zahtjev za dopunu da se na isti način prihvate i ostale kategorije.

"Dobil ismo odgovor 20. februara 2018. godine u kojem stoji, da se nakon odgovarajuće provjere dokumentacije ne može dopuniti deklaracija zbog jakih kriterija za ove preostale kategorije. Na tome nismo stali. Ministarstvo je u novembru 2019. diplomatskim putem zatražilo da se još jednom preispita odluka i da se razmotri naš prijedlog na priznavanje svih kategorija. Još nismo dobili odgovor, a priznavanje ovisi od Njemačke koja u ovom trenutku nije spremna na prijedlog“, rekao je Mitrović.

Emrić je odgovorio da ako je Republika Srbija to zatražila za svoje građane, da ne postoj razlog da to ne uradi i BiH.

Saša Magazinović, poslanik SDP-a, pitao je postoji li mogućnost varijabilne akcize na gorivo.

"Praksa je da se u cilju zaštite domaćeg tržišta i stabiliziranja cijena nafte poseže za alatom koji nazivaju varijabilna akciza koja, kad cijene nafte padaju, akcize padaju, a kad rastu cijene i akcize rastu", rekao je Magaznović.

Vjekoslav Bevanda, ministar finansija i trezora BiH, kazao je da za razliku od većine poreza, to spada u specifične poreze.

"Jedini izuzetak su cigarete. Razlog za tu specifičnu stopu trošarine je u svrhu zaštite domaće potrošnje. Što se tiče trošarina na derivate, minimalne trošarine u EU su specifične. Takvo rješenje 'varibijalne akcize' se može smatrati teoretski izvodljivim, a u tome je veća korist trgovcima, nego krajnjim korisnicima", rekao je Bevanda.

Poslanici još uvijek raspravljaju o dnevnom redu, skoro sat vremena ne mogu da se usaglase o čemu će raspravljati.

Najaviše polemike je izazvao prijedlog Damira Arnauta da se razmatraju izmjene i dopune Zakona o platama, a koje predviđaju smanjenje otpremnina u institucijama BiH.

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH trebalo bi na sjednici koja je počela u Sarajevu da razmatra Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sistemu državne pomoći u BiH, koji je utvrdilo Vijeće ministara.

Predložene izmjene i dopune odnose se na neophodno usklađivanje sistema državne pomoći sa obavezama preuzetim međunarodnim ugovorima koje je potpisala i ratifikovala BiH, a posebno obavezama koje slijede iz procesa evropskih integracija, odnosno stupanja na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Poslanici bi trebali da razmotre i Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o putnim ispravama BiH, koji je u parlamentarnu proceduru uputio poslanik Damir Arnaut, a kojim se predviđa odbijanje izdavanja ili oduzimanje putne isprave za roditelja koji ne izmiruje finansijske obaveze prema djeci ili obaveze iz bračnog odnosa, odnosno za one koji ne plaćaju redovno alimentaciju.

Na dnevnom redu je i Arnautov Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama BiH, kojima se nastoje smanjiti troškovi kojima su lica koja konkurišu za posao u institucijama BiH izložena prilikom ovjeravanja potrebne dokumentacije.