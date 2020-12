Tegeltija: Šef OBA mi je rekao da se protiv mene preduzimaju nezakonite radnje

SARAJEVO - Sjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH (VSTV) počela je u Sarajevu.

Na samom početku Vijeću se obratio Milan Tegletija, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) BiH koji je kazao da je na početku vanredne sjednice u Sarajevu da je ona zakazana zbog objavljenih sadržaja u pojedinim medijima i sigurnosnoj situaciji.

"Svi ste upoznati da je jedan medij objavio video sadržaj za koji ovaj mediji tvrdi da je autentičan i u kojem ja razgovaram sa jednom od bivših članica VSTV-a Miljanom Buha. Mogli ste čuti da sam ja rekao da se radi o montiranom audio-sadržaju da on nije zakonit i da on nije vjerodostojan, autentičan i zakonit", kazao je Tegletija.

Istako je da je u dva obraćanja istakao da se radi o inskonstruisanom i neautentičnom audio sadržaju.

"I gospođa Buha je ustvrdila da se radi o neautentičnom sadržaju. Rekao sam da jesam više puta razgovarao sa Milijanom Buha kojoj sam rekao da bi zaposlenje njene sestre bilo sukob interesa i da bi to podrazumijevalo njenu ostavku. To je jedino što sam ja rekao. U samom sadržaju onoga što ja nazivam montaža, a vi možete da vjerujete ili ne vjerujete, činjenice koje idu uz taj audio sadržaj idu u prilog mojih tvrdnjih. Tri su činjenice, prva činjenica gospođa Sanja Čegar, sestra bivše članice Savjeta, u vrijeme kada je taj razgovor vođen bila je stručni savjetnik Okružnog privrednog suda u Banjaluci i danas je na toj poziciji. S nikim od vas nikada nisam razgovarao ni pominjao Sanju Čegar ili bivšu članicu Savjeta Milijane Buha, ni u kom kontekstu i treća činjenica, pojedini segmenti tog audio sadržaja su potpuno neizvodivi i kao takvi, kao što je prebacivanje iz jednog suda u drugi i činjenica njihove neizvodivosti za koju svi vi znate, govori u prilog teze da ja to nisam mogao reći gospođi Milijana Buha u bilo kakvom razgovoru na tu temu. I četvrta činjencia koja je važna Milan Tegletija kao predsjednik Savjeta ne može da izabere ni u jedan sud ili tužilaštvo, tužioce i sudije bira Savjet, na prijedlog podvijeća a koje provodi procedure testiranja", rekao je Tegeltija i dodao:

"Ne pamtim kada sam zadnji put učestvovao u nekom intervjuu i ja toliko imam da kaže, o tom montiranom audio sadržaju. Za mene je mnogo važnije pitanje, pitanje sigurnosti i pitanje zakonitosti i pitanje ambijenta nezavisnosti i zakonitosti u kojem članovi pravosuđa mogu da obavljaju svoju dužnost bez ucjena i donose odluke. Apsulutno je jasno da se radi o nezakonitom snimku, ne snimku o nezakonitoj montaži. Nosioci pravosudnih funkcija, a u ovom slučaju predsjendik Savjeta, a to sam napisao i u svojoj krivičnoj prijavi, nezakonito prate, snimaju. Sve što sam rekao u svojim javnim istupima, da ne ponavljam na ovoj sjednici, sve što sam rekao i svaku činjenjenicu da je ovo montaža. Vjerujem da je i šef OBA častan čovjek i da ovo neće demantovati jer sam obavio razgovore. Od strane šefa OBA sam obaviješten da se protiv mene preduzimaju nezakonite radnje. To traje dugo vremena. No, moramo sebi postaviti pitanje, šta god danas odlučili, kakva je sigurnost pravosuđa, da li je komunikacija između članova Savjeta, koja nije javna i ne treba da bude javna, da li je ona na bilo koji način kompromitovana. S tim treba da se pozabave pravosudni organi. VSTV ne vodi ni jedan predmet, pa ni kada je Savjet u pitanju. Ali je činjenica da ovo ulijeva strah, ukoliko niste sigurni da se protiv vas neće preduzimati nikakve aktivnosti od strane obavještajnih i paraobavještajnih struktura u svrhu stvaranja ucjenjivačkog ili kapaciteta sa uklanjanja sa pozicija, onda teško možete da radite posao sudije i tužioca slobodno. To stvara nesigurnost u društvu u kojem živimo, to stvara nesigurnost u sistemu u kojem radimo", kazao je Tegletija u obraćajnu članovima VSTV-a.

Naglasio je da je činjenica da jer ovaj događaj uzburkao javnost i da je on sam po sebi, objavljivanjem te montaže, nanio štetu, instituciji, njemu lično i sistemu u kojem se radi i živi.

"Činjenica je da su i određeni dijelovi međunarodne zajednice snažno reagovali na ovaj događaj zahtijevajući da se VSTS pozabavi itme“, rekao je Tegletija.

Željka Radović, član VSTV-a kazala je da sve ovo što su čuli na sjednici imali su priliku i da pročitaju u saopštenju predsjednika Vijeća.

"Kaže da ne želi da se bavi nečim što je pribavljeno na nezakonit način. Ako bi sebi to dozvolila došla bi u situaciju da i kao sudija o tome raspravljam, o nezakonito pribavljenom sadržaju. Međutim, kada je u pitanju sigutrnost institucije, pa i članova porodica članova, ali i svih nosilaca pravosudne funkcije o tome treba da razgovaram. Neupitno je da je naša sigurnosna pozicija dovedena na najniži nivo. Časno radim svoj posao i sve što mi je povjereno radila sam časno. Ne želim sebe da promoviram, ali ima veze sa sigurnošć. Ja sam prošle godine bila izložena neviđenom medijskom linču jednog portala, čak i ono što su drugi radili meni se imputiralo. Radim svoj posao i prezentiram rezultate tamo gdje treba i stojim iza svojih rezultata. Znam najbolje kako je meni bilo tu prošlu godinu kada smo imali niz aktivnosti i kada smo po pet dana u sedmici radili u Vijeću. Dolazila sam uzdignute glave i nisam doživjela ni od jednog člana Vijeća 'slušaj Željka ne brini o onome što pričaju'. Kad se pojavila ta informacija u meni se pojavio strah jer smo osnovali viber grupu da bi mogli komunicirati u najteže vrijeme pandemije. Tražiću da se prezentiraju svi naši rezultati, odluke Vijeća", kazala je Radović.

Istakla je kada je jedna njena benigna poruka, parafrsziraću "mislim da mi kao porofesionalci ne bismo trebali dozvoliti da podlegnemo bilo čijem pritisku", i da kada je to pročitala da je ta njena poruka proslijeđena portalu istom koji joj je, kako je rekla, napravio pakao od života.

Duška Bogojević, član VSTV-a je kazala da se u ova dva, tri dana osjeti se tentzija u kompletnom VSTV-u.

Dodaje da joj je žao što sve ove danen isu iskoristili za bolje stvari da se staraju o dignitetu.

"Ovdje se dešavaju tako ružne stvari da nas sve remeti u normalnom ličnom životu, a tako i u profesionalnom. Sebi kao profesionalac ne mogu dozvoliti da raspravljamo o tome da li je predsjednik podoban ili nepodoban da vrši funkciju, a za ovih šest godina koliko je na čelu ovog regulatornog tijela, nisam čula konkretne razloge šta ste vi uradili, a da ste provrijedili integritet bilo kog vijeća", kazala je Bogojevićeva.

Berina Alihodžić, član VSTV-a kazala je da ne želi niko da vrijeđa njenu inteligenciju, te da se bvi krivičnim pravom 20 godina.

"Neosporno je da je ovo nezakonit snimak, ali je neosporno da se takav snimak može upotrijebiti ako je od višeg interesa", kaže Alihodžić.

Upitala je Tegeltiji da li je prijavio da ga prisluškuju i zašto to nije prijavio članovima VSTV-a.

"Vjerujem da je taj snimak autentičan. To je moje mišljenje, Milijana je bila četiri godine u VSTV-u i ona zna da je to sukob interesa. I drugo samim tim je poljuljan ugled ove institucije. Nemam nikakvog pritiska, hoću časno da odem u penziju za godinu dana. Nama je važnije da građani imaju povjerenje u nas i kolege da imaju povjerenje u nas zato što ovaj Savjet treba da nastavi da radi. Spremna sam da dam ostavku ovog časa, ali smatram da bi Vi u ovom momentu trebali donijeti odluku, a do sada ste bili častan čovjek, i molim vas da podnesete ostavku", kazaal je Alihodžić.

Biljana Simeunović, član Vijeća, smatra da se predsjednik trebao izuzeti sa ove sjednice.

Navela je neke primjere da je imala saznanja da je Tegletija obećao predsjedniku Vijeća da će do penzije ostati na toj funkciji.

"Prijavila sam se zas tu funkciju da vidim, i glavni tužilac je još uvijek na toj funkciji iako mu je istekao mandat, i čeka se da napuni 70 godina i ode u penziju", kazala je Simeunović, te pročitala dijelove iz dopisa koje je uputila Tegeltiji.

Dodala je da je i sama spremna da da ostavku, te da je i sama bila meta i da joj se imputiralo da ima podršku SDA.

"Kada sam se prijavila za pozicviju člana Vijeća ponuđena mi je pozicija glavnog tužioca u Bijeljini, samo da bih odustala od pozicije u Vijeću", kazala je Simeunović.

Tvrdi da se nemoralno trguje pozicijama u pravosuđu i da je to prijavila Tužilaštvu i da nju kao prijavitelja korupcije niko nije pozvao.

U izlaganju je napomenula kako je Tegeltija izjavio da je obaviješten da ga prisluškuje "odmetnuti dio OBA".

"Tražila sam da od Tužilaštva da provjeri da li postoji odmetnuti dio OBA", kaže Simeunovićeva, i dodaje da o tome nije obaviještena iako je tužilac u Tužilaštvu BiH.

Kazala je da je Tegletija istupao bez saglasnosti sa Vijećem i time urušio dignitet Vijeća.

Rekla je da afere u mandatu Tegeltije dešavaju jedna za drugom i dodala da izjavu da se osjeća nesigurno u Federaciji, ničim nije argumentovao.

I ona je predložila da Tegeltija da ostavku, a ukoliko on ne podnese ostavku da Vijeće u skladu sa zakonom smijeni Milana Tegletiju kao člana Vijeća.

Milan Tegletija je reagovao na ovo jer je rekao da mora ispraviti krive navode. Kazao je da je nekorektno iznositi navode sa pripremne sjednice, a Simeunović je napustila sjednicu.

"Gospođa Simeunović upravo je počinila disciplinski prekršaj. Vi gospođo živite u Republici Srpskoj, a niste imenovani ni na jednu funkciju ispred RS", kazao je vidno iznerviran Tegletija.

Goran Nezirović, član VSTV-a kazao je da ni jedan sudija nije bio kritikovan kao Milan Tegletija, te da su neke od kritika bile neosnovane i predstavljale su uvrede.

"Žao mi je što ovo Vijeće nije reagovalo na to, međutim, sigurno je da postoje vrlo ozbiljne i opravdane kritike na vaš račun, ali o tome ćemo kasnije. Što se tiče audio snimka posljednjeg, sigurno je da ono predstalvja nezakonito djelovanje, ali to treba da rade istražni organi. Činjenica je da je taj sadržaj otišao u javnost i dodatno poljuljao ugled i ove institucije i pravosudnog sistema", kazao je Nezirović, spomenuvši i Pribeov izvještaj koji kaže da je VSTV postalo dio problema i da mora promijeniti svoje ponašanje. Nezirović je rkeao da smatra da Twegletija treba da podnese ostavk ukao moralni i formalni čin.