Tegeltija: Tranša MMF-a krajem januara ili početkom februara

SARAJEVO - Ministar finansija Republike Srpske Zoran Tegeltija rekao je večeras da bi tranša MMF-a mogla da bude operativna krajem januara ili najkasnije do polovine februara, ukoliko do kraja ove godine u parlamentima BiH i Federacije BiH budu usvojeni budžeti.

"Koliko sam danas čuo, postoji opravdan strah da bi to moglo malo i da kasni", rekao je Tegeltija nakon sjednice Fiskalnog savjeta BiH.

On kaže da su očekivanja predstavnika MMF-a da će tranša biti operativna najkasnije do polovine februara, ako sve bude izvršeno kako je planirano, kao i obaveza federalne Vlade u vezi sa njihovim telekomoperaterima koja treba da bude izvršena do petka.

Tegeltija je rekao da aranžman sa MMF-om neće ništa promijeniti u Republici Srpskoj.

"Mi smo sve politike koje smo definisali Reformskom agendom sprovodili i kada nismo imali aranžman sa MMF-om i dalje ćemo ih sprovoditi. Ono što bi nam aranžman mogao donijeti jesu nešto povoljnija finansijska sredstva koja dobijamo na kreditnoj osnovi od MMF-a. Povoljnija su sa stanovišta malo dužih rokova i niže kamatne stope nego što možemo u ovom trenutku obezbijediti od poslovnih banaka. Sve ostalo ostaje isto", naglasio je Tegeltija.

On je naveo da MMF ima veoma jednostavne procedure isplate sredstva za razliku od Svjetske banke, odnosno da nema ratifikacija, niti čekanja.