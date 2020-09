Tegeltija: Tražimo način da provedemo provjeru diploma

SARAJEVO - Zoran Tegeltija, predsjedavajući Vijeća ministara BiH, rekao je da Vijeće ministara, radi na tome da pronađe način na koji bi proveo inicijativu koja je dobila podršku u Predstavničkom domu BiH da se provjere sve diplome zaposlenih u institucijama BiH.

On je odgovarajući na pitanje Mirjane Marinković - Lepić, poslanika zbog čega još uvijek nije realizovana inicijativa, te dodao da će to biti teško jer IDDEA smatra da je to kršenje prava, te dovođenje sve službenike u situaciju da i se ne vjeruje.

"Tražimo način da pripremimo jednu odluku koja bi bila prihvatljiva", rekao je Tegeltija.

Tegeltija je rekao da nema informaciju da je sječom šume na Plješevici povrijeđen granični pojas BiH.

On je odgovarajući na pitanje Jasmina Emrića, poslanika A-SDA, šta je učinjeno i kakvu su informaciju udobili po pitanju sječe šume u graničnom pojasu na planini Plješevica, rekao da je dobio obaviještenje od Granične policije da se sječa šume vrši na teritoriji Hrvatske.

Ističe da će se o ovome razgovarati kada se formira Komisija za granice.