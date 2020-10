Tegeltija: U EU uz puno poštovanje ustavnog uređenja BiH

BANJALUKA - Predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija istakao je da je BiH civilizacijski i geografski dio EU i da ima jasan stav da je Unija najbolja regionalna organizacija u kojoj bi trebalo i ona da bude, ali uz puno poštovanje i uvažavanje njenog ustavnog uređenja.

"Svako od nas mora da zna da put u Evropu podrazumijeva poštovanje ustavnog uređenja BiH i da njeno ustavno uređenje mora da bude vidljivo i prepoznatljivo u procesu pristupanja EU", poručio je Tegeltija.

On je rekao da je komesar EU za susjedstvo i pitanja proširenja Oliver Varhelji prilikom posjete Sarajevu prenio ohrabrujuće vijesti u smislu da je zapadni Balkan ponovo na agendi EU i jedan od prioriteta aktuelne Evropske komisije.

"Poslije izjava prethodnog sastava Evropske komisije koji su na svom odlasku praktično zatvorili svako proširenje u EU, kada ovako nešto čujete zaista je ohrabrujuće za sve nas. Uz to i sam dolazak komesara Varheljija i predstavljanje evropskog-investicionog plana, koji je veoma bogat za sve zemlje zapadnog Balkana s obzirom da u sebi nosi devet milijardi evra grant sredstava, onda su to zaista ohrabrujuće vijesti", istakao je Tegeltija.

On je dodao da Evropska komisija u ocjenama o napretku nije vodilo računa o činjenici da nije bila formirana izvršna vlast na nivou BiH i da se na planu ispunjavanja uslova na putu ka EU nije ništa radilo.

"Poslije toga susreli smo se i sa pandemijom, ali kada Evropska komisija pravi svoju ocjenu napretka, ona se ne bavi mnogo tim 'subjektivnim' slabostima bilo koje zemlje, pa ni BiH i zbog toga su oni u nekim poglavljima bili veoma strogi prema nama, navodeći da nije bilo nikakvog napretka", pojasnio je Tegeltija.

Predsjedavajući Savjeta ministara je ocijenio da je u nekim oblastima bilo dobrog napretka, a na nekim umjerenog, te da su u Evropskoj komisiji svjesni u kojoj je poziciji BiH, kao što su svjesni i napretka koji je napravljen u posljednjih pet, šest mjeseci, pogotovo kada se ima u vidu da neki procesi traju duže od 12 godina poput pokušaja da se održe izbori u Mostaru, da se utvrdi metodologija za izradu programa integrisanja ili da nekoliko godina nije mogla da se usvoji Strategija reforme javne uprave ili Strategija za procesuiranje ratnih zločina.

"Niko do evropskih zvaničnika u svojim javnim nastupima neće prihvatiti naše subjektivne slabosti, probleme u komunikaciji unutar BiH, ali izuzetno cijene ono što smo napravili u nekim od ovih oblasti. Takođe, oni se fokusiraju uvijek na onu oblast koja se za sve zemlje zapadnog Balkana pokazala kao najlošija, a to je vladavina prava, u kojoj i mi imamo nekoliko veoma važnih zakona koje moramo da usvojimo u budućem periodu", rekao je Tegeltija za RTRS.

On je ukazao da postoje neke stvari koje trebaju svima i o kojima postoji jasna saglasnost, ali postoje i one gdje je evidentan problem unutrašnjeg konsenzusa.

"Zaista mislim da mi u BiH možemo da dođemo do dobrih rješenja, poput zakona o javnim nabavkama u koji se u cjelosti uključuje Privredna komora Republike Srpske zajedno sa kolegama iz FBiH i grupom stručnjaka koji pripremaju svoje viđenje ovog zakona koje ćemo zajedno uobličiti i predstaviti kao jedan zakon za koji smo sigurni da je dobar za privredu BiH. Ako je dobar za privredu BiH, ne vidim razlog da bi neko bio protiv njegovog usvajanja", naglasio je Tegeltija.

Na pitanje da li je moguće da BiH dobije kandidatski status do ljeta naredne godine, Tegeltija je odgovorio da je sve do BiH i njenog unutrašnjeg dogovora.

"Lično smatram da bi BiH trebalo da ispuni sve potrebne uslove da bi dobila kandidatski status 2021. godine. Napravili smo dovoljno iskoraka i pred nama su neke teme koje možemo da riješimo. To bi bila veoma dobra poruka za sve, prije svega za investitore, koji zaobilaze BiH upravo zato što se govori da u BiH postoji politička nestabilnost i da nema sposobnost da napreduje ka EU", istakao je Tegeltija.

On je naveo da unutar 14 prioriteta koje BiH mora da ispuni na putu ka EU postoje pojedini uslovi koji su čisto političke prirode i koji se nikada nisu postavljali prema bilo kojoj zemlji u fazi kandidatskog statusa, ali jesu u procesu daljeg približavanja prema EU.

"Siguran sam da ćemo mi ispuniti kredibilan broj uslova od tih 14 prioriteta koji će biti jasno prihvatljivi EU kako bi BiH dobila kandidatski status", rekao je Tegeltija.

Nastavak podrške projektima povezivanja sa Srbijom i Crnom Gorom

Predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija rekao je da će BiH, zahvaljujući ekonomsko-investicionom planu za zapadni Balkan, dobiti znatno bolju putnu infrastrukturu, te nastavak intenzivne podrške projektima njenog povezivanja sa Srbijom i Crnom Gorom.

"Činjenica je da ekonomski i investicioni plan za zapadni Balkan ima za cilj regionalno povezivanje zemalja regiona, odnosno najprije poboljšanje komunikacije između glavnih gradova zemalja zapadnog Balkana. U tom smislu nastaviće se intenzivna podrška projektima povezivanjima BiH sa Srbijom i Crnom Gorom", pojasnio je Tegeltija.

On je dodao da će u okviru tog projekta biti nastavljena sjeverna dionica izgradnja auto-puta od Johovca i rekonstrukcija kompletne željezničke pruge od Doboja do Šamca, a u procesu povezivanja Sarajeva i Podgorice radiće se dionica puta od Foče do granice sa Crnom Gorom.

Prema njegovim riječima, zahvaljujući ovom ekonomsko-investicionom planu više će se raditi na očuvanju životne sredine, odnosno ekologiji, što podrazumijeva pristup tački za gas koji dolazi iz drugog izvora, a ne samo iz Rusije, kao i mogućnost da se neke termoelektrane na ugalj mijenjaju termoelektranama na gas.

"Ono što je veoma važno za sve građane BiH i sve zemlje zapadnog Balkana jeste da su grantovi Evropske komisije na projekte iz putne infrastrukture do 40 odsto. Svi projekti koje je BiH dostavila, odnosno koji su u fazi odobravanja, imaju takozvanu oznaku A1, što znači da je taj projekat spreman za raspisivanje tendera. Ukoliko bude sve išlo onom dinamikom koju sada imamo, za očekivati je da za tri do četiri godine ti projekti budu u potpunosti realizovani", rekao je Tegeltija za RTRS.

On je pojasnio da je jedini uslov Evropske komisije da taj novac, koji je u suštini novac njihovih poreskih obveznika, mora biti trošen javno, transparentno, uz najbolje prakse javnih nabavki, jer oni imaju primjedbe na način kako su se njihova sredstva trošila u nekim zemljama EU.

Tegeltija je naveo da je činjenica da devet milijardi evra za grantove i više od 20 milijardi koji se obezbjeđuju kroz garancije zajedno čini tri odsto BDP-a svih zemalja zapadnog Balkana, što je, kako je naglasio, veliki zamah, odnosno podsticaj svim ekonomijama zapadnog Balkana.

Govoreći o regionalnoj inicijativi "Mali Šengen", Tegeltija je pojasnio da ona podrazumijeva povezivanje i olakšavanje svih transporta robe, usluga, ljudi, kapitala između zemalja regiona.

"Da bi sve to moglo da se realizuje mora da postoji infrastruktura i u nju se mora investirati. Zbog toga je i taj evropski-investicioni plan koji unapređuje i upotpunjuje ono što je već definisano 'Malim Šengenom'", rekao je predsjedavajući Savjeta ministara.

On je istakao da će samo unapređenje razmjene između zemalja budućeg takozvanog "Malog Šengen" sasvim sigurno omogućiti rast njihovih ekonomija i stvarati uslove da lakše i brže pristupe EU.