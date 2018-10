Tegeltija: Usvajanje nacrta budžeta u narednih sedam dana

BANJALUKA - Ministar finansija Republike Srpske Zoran Tegeltija izjavio je da je Vlada spremna da u narednih sedam dana usvoji nacrt budžeta Srpske za 2019. godinu, koji bi, kada je riječ o prihodovnoj strani, trebalo da raste za oko 21,4 miliona KM.

Tegeltija je rekao da će istovremeno biti usvojeni i program ekonomskih reformi i zakon o izvršenju budžeta za narednu godinu, nakon čega će svi ovi ključni dokumenti biti upućeni u parlamentarnu proceduru.

On je nakon sastanka sa članovima Fiskalnog savjeta Srpske rekao da Srpska ima politički i svaki drugi kapacitet da na vrijeme ili do kraja godine usvoji ključne dokumente za 2019. godinu, iako zbog održavanja izbora nije ispoštovan redovni rok da se to uradi do 15. oktobra.

Ministar finansija je rekao da nova Vlada Srpske nakon usvajanja ovih dokumenata može da mijenja ono što smatra da treba da promijeni i definiše nove politike, te da to u formi prijedloga uputi u proceduru usvajanja u Narodnoj skupštini.

Tegeltija je nakon sastanka sa članovima Fiskalnog savjeta Srpske rekao da je procjena da će BDP u Srpskoj u narednoj godini rasti za 3,7 odsto, što će opredjeljivati sve druge politike.

On je poručio da će svi poreski prihodi imati pozitivan trend i stopu rasta izuzev poreza na dohodak, gdje će gubitak biti oko 50 miliona zbog ovogodišnjeg povećanja neoporezivog dijela dohotka, čime je omogućeno povećanje plata radnicima.

"Budžet Srpske će imati rast od 21,4 miliona KM. Naši planirani izvorni prihodi su 2,779 milijardi KM, a u 2018. godini smo imali 2,75 milijardi KM", naveo je Tegeltija.

Prema njegovim riječima, ukupni budžetski rashodi biće manji za 196,8 miliona KM jer je planirani nacrt budžet Srpske za 2019. godinu 3,227 milijardi KM, a rebalansirani budžet u 2018. godini 3,424 milijardi KM.

"Dominantno smanjenje biće rezultat smanjenja izdataka za otplatu dugova. Za otplatu duga u ovoj godini planiran je 751 milion KM, a u 2019. godini je procijenjeno da će trebati 487 miliona ili 264,2 miliona manje", rekao je Tegeltija.

Komentarišući planirani rast prihoda na osnovu ličnih primanja, on je rekao da će plate zaposlenih u visokom obrazovanju biti povećane za osam odsto u narednoj godini, zbog čega će značajnije doći do rasta sredstava potrebnih za bruto plate.

"Do rasta će dovesti i izdvajanja za penzijsko osiguranje jer smo dva puta usklađivali rast penzija u ovoj godini. Za ovaj nivo penzija u narednoj godini biće potrebno 40 miliona KM više nego u 2018. Kada je riječ o poziciji koja se tiče transfera, biće potrebno nešto više od 17 miliona KM za Fond dječije zaštite, odnosno za naknade za nezaposlene porodilje", naveo je Tegeltija.

On je, sumirajući prihode i rashode, rekao da je budžetski suficit planiran na nivou od 65,5 miliona KM.