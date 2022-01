Tegeltija: Uvođenje sankcija usložnilo bi situaciju u BiH

BANJALUKA - Predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija rekao je da Republika Srpska već duže vrijeme zagovara razgovor o unutrašnjim odnosima u BiH i da je sve otvoreno da se napravi najbolje rješenje unutar BiH.

"Kako će izgledati pojedinačna rješenja za vojsku, imovinu, pravosuđe, sve je to stvar dogovora, ali onog dogovora koji će biti prihvatljiv za sve i u kome se neće niko osjećati da je gubitnik ili da je povrijeđeno neko njegovo pravo", pojasnio je predsjedavajući Savjeta ministara.

Tegeltija smatra da bi eventualno uvođenje sankcija protiv pojedinaca, političkih partija i preduzeća iz Republike Srpske usložnilo političku situaciju u BiH.

"Plašim se da bi to ohrabrilo one koji ne žele kompromis i dogovor, a sankcionisalo upravo one koji žele dogovor i kompromis u BiH. Čini mi se da je upravo to namjera", rekao je Tegeltija za Euroblic.

Tegeltija je istakao da za njega najave sankcija predstavljaju neki vid političkog pritiska, odnosno pokušaj da se oslobodi politički prostor i da se pojedine partije ili pojedinci eliminišu iz političkog života da bi se stvorio prostor da na političku scenu dođu oni koji ne mogu dobiti realno podršku građana u Srpskoj i BiH.

Prema njegovim riječima, oni bi najviše bili zainteresovani da SNSD ne može da učestvuje na predstojećim izborima jer to vide kao jedini način da pobijede na izborima.

"Treba pustiti građane da na izborima 2022. godine kvalifikuju ko je kakav, ko zaslužuje podršku, a ko nije zaslužio podršku na ovim izborima. Sankcije, bez obzira ko će ih na kraju potpisati, u velikoj mjeri se kreiraju unutar BiH, a najčešće ih kreiraju oni koji su nezadovoljni svojim mjestom i ulogom u političkom životu", istakao je Tegeltija.

Komentarišući istragu koju je Tužilaštvo BiH pokrenulo protiv najviših funkcionera Srpske zbog održavanja posebne sjednice parlamenta Republike Srpske o vraćanju nadležnosti, Tegeltija je rekao da je indikativno da Tužilaštvo BiH za svjedoke poziva lidere opozicionih partija, i to onih stranaka koje nisu željele da učestvuju u radu Narodne skupštine.

Prema njegovim riječima, ako se pročitaju izjave lidera opozicionih partija u posljednjih mjesec dana o tome šta misle o ljudima protiv kojih se vodi istraga, vidjeće se da ne postoji nijedan element u kojem bi ti ljudi mogli biti kredibilni svjedoci.

"Nadam se da će prevladati razum u pravosuđu i da nećemo dobiti neki novi proces protiv Srba u BiH, jer bi to samo dovelo do daljeg nepovjerenja i vrlo ozbiljno uticalo na političke odnose unutar BiH", istakao je Tegeltija.

Tegeltija je rekao da Republika Srpska već duže vrijeme zagovara razgovor o unutrašnjim odnosima, da ima svoje stavove o tome, kao i povratu prenesenih nadležnosti i da je sve otvoreno da se napravi najbolje rješenje unutar BiH.

Komentarišući pismo namjere MMF-a u kojem je upozoreno da će, ako se Republika Srpska povuče i iz Uprave za indirektno oporezivanje, to ostaviti velike ekonomske posljedice, Tegeltija smatra da je to pismo neozbiljno i neodgovorno na način na koji je napisano i način kome je upućeno.

"Kakav je stav o pismu MMF-a vidjeli smo na sjednici Fiskalnog savjeta BiH, gdje je svih šest članova jednoglasno zauzelo stav da nema potrebe da se razgovara o tom pismu namjere. Na žalost, to pismo namjere, koje je potpisano u Vašingtonu, kreirano je u sarajevskoj kancelariji, uz podršku nekih ambasada u tom gradu. Te ambasade to ni ne kriju i to su vrlo ružne poruke prema Republici Srpskoj", napomenuo je Tegeltija.

Tegeltija je rekao da je iz tih poruka proizašlo da Republika Srpska praktično uzima novac koji joj ne pripada u raspodjeli indirektnih poreza, što je netačno i neprihvatljivo.

"Samo nekoliko dana nakon tog pisma MMF-a utvrđeni su koeficijenti raspodjele indirektnih poreza, gdje je učešće Republike Srpske ponovo poraslo, što znači da je Srpska više doprinijela, pa joj više i pripada. Postoji automatizovani sistem raspodjele indirektnih poreza i svako manje-više dobija ono što mu pripada", zaključio je Tegeltija.