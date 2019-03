Tegeltija: VSTS nije zadovoljan radom Tužilaštva BiH

BANJALUKA - Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta (VSTS) BiH Milan Tegeltija rekao je večeras u Narodnoj skupštini Republike Srpske da je cilj VSTS-a usklađivanje pravosuđa BiH sa evropskim standardima.

Obrazlažući izvještaj VSTS-a za 2017. godinu, Tegeltija je rekao da je VSTS ostao dosljedan svojoj misiji obezbjeđenja nezavisnog, nepristrasnog i profesionalnog pravosuđa u BiH koje omogućava jednak pristup pravdi i jednakost svih građana pred zakonom.

Tegeltija je istakao da VSTS nije zadovoljan radom Tužilaštva BiH u procesuiranju krivičnih djela korupcije.

"Institucije koje su zadužene da se bore protiv korupcije su policija i tužilaštva između kojih mora postojati čvrsta veza i one moraju da djeluju koordinisano", istakao je Tegeltija.

On je rekao da kod krivičnih predmeta ne postoje posebna pravila i da su ona jedinstvena za sve slučajeve.

"Ne možemo mijenjati pravila funkcionisanja pravosudnih institucija zbog pojedinačnih slučajeva", naveo je Tegeltija.

On je iznio podatak da je od 2010. do kraja 2016. godine riješeno više od 650.000 predmeta, a do kraja 2017. godine više od 800.000 predmeta.