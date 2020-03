Tegeltija: Važno da sa Srbijom bude nastavljen nesmetan protok robe

BANJALUKA - Predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija rekao je da je BiH od Hrvatske tražila da redukuje broj prelaza na kojima se odvija međunarodni saobraćaj, te istakao da je važno da u odnosima sa Srbijom bude nastavljen nesmetan protok robe.

Govoreći o najavi iz Ministarstva bezbjednosti u Savjetu ministara o zatvaranju granice između Srbije i BiH, uz dozvoljeni prolazak samo teretnjacima, Tegeltija je rekao da to nije odluka BiH.

"O tome smo razgovarali nekoliko puta i rekli smo da BiH neće zatvarati granice, da u slučaju zatvaranja granice mora da računa na reciprocitete. Mi imamo mali broj zemalja u našem okruženju. Srbija je i prije nego što smo došli do našeg zahtjeva prvo zatvorila granične prelaze, danas su nas obavijestili da granične prelaze zatvaraju i za građane Srpske", rekao je Tegeltija.

On je na konferenciji za novinare u Banjaluci nakon sastanka sa predsjednikom Vlade Srpske Radovanom Viškovićem, predsjednikom Srpske Željkom Cvijanović i srpskim članom Predsjedništva BiH Miloradom Dodikom rekao da je važno da u odnosima sa Srbijom bude nastavljen nesmetan protok robe.

Tegeltija je izrazio nadu da će biti obezbijeđeno kretanje za veliki broj ljudi koji koriste medicinske usluge sa jedne ili druge strane granice.

On je rekao da je BiH od Hrvatske tražila da redukuje broj prelaza na kojima se odvija međunarodni saobraćaj.

"Hrvatska uvodi mnogo restriktivnije mjere i mi smo za varijantu da se smanji broj graničnih prelaza prema Hrvatskoj jer on zahtijeva veliki angažman prije svega zdravstvenih radnika", naveo je on.

On je napomenuo da će karantinsko naselje biti jedno za one koji uđu na granični prelaz Brod i Šamac jer ga je nemoguće postaviti na svakom graničnom prelazu. "Imamo mnogo malih graničnih prelaza i ne možemo izdržati takav pritisak da za svaki obezbijedimo karantinsko naselje, tako da ćemo za granične prelaze od Kozarske Dubice do Novog Grada, kojih ima četiri, napraviti jedno karantinsko naselje", pojasnio je Tegeltija.