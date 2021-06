Tegeltija: Zalažemo se za punu ravnopravnost vjerskih zajednica

SARAJEVO - Zoran Tegeltija, predsjedavajući Vijeća ministara BiH, kazao je da se nada da će prva posebna zajednička sjednica oba doma Parlamentarne skupštine BiH pomoći da se vidi gdje su problemi i da ih se pokuša riješiti.

Odgovarajaći na pitanje Denisa Bećirovića, bošnjačkog delegata u Domu naroda BiH, šta je Vijeće ministara uradilo u vezi sa ravnopravnosti Islamske zajednice BiH sa pravoslavnom i katoličkom crkvom, Tegeltija je rekao da je tadašnji Savjet ministara 2015. utvrdio nacrt sporazuma između Islamske Zajednice i BiH.

"Taj dokument je otišao u proceduru Predsjedništvu BiH i od tada nema komunikacije ni između prethodnog Savjeta minsitara i Predsjedništva, a ni u ovom sazivu. Taj sporazum je u proceduri i Savjet ministara ne može ništa raditi na tome dok je on u proceduri. Čeka se odluka Predsjedništva i to predstavlja teret sadašnjem Savjetu ministara, jer zbog toga Savjet ministara nije mogao da formira Mješovitu komisiju za Svetu Stolicu i Srpsku pravoslavnu crkvu. Stav dijela Savjeta ministara je odlučio da se to ne završava dok se ne postigne i sporazum sa Islamskom zajednicom BIH", rekao je Tegletija.

Bećirović je podsjetio kako su sklopljeni ugovori sa Katoličkom crkvom i Srpskom pravoslavnom crkvom, a Islamska zajednica pokušava to od 2009. godine.

"To moram nazvati nejednakošću. Ne postoji pravna jednakost vjerskih zajednica i o tome moramo otvoreno progovoriti. Posljednji put tekst ugovora ponuđen je Predsjedništvu 2018. godine i protiv su glasali Dragan Čović i Mladen Ivanić. Glasali su čak i da se to ne nađe na dnevnom redu. Sramota je biti slijep pred nepravdom", rekao je Bećirović.

Tegeltija je na ovo odgovorio da se ovaj Savjet ministara zalaže i zalagaće se za punu ravnopravnost svih građana BiH i svih vjerskih zajednica i ravnopravnost svih jezika u BiH.

"Savjet ministara nije donio, niti će donijeti ni jednu odluku koja će oduzeti prava bilo kome“, rekao je Tegletija.