Tegeltija na skupu u Ohridu: Region saglasan da EU nije uradila dovoljno

OHRID - Predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija ocijenio je da je međunarodni skup koji je danas održan u Ohridu pokazao važnost sastajanja i razgovaranja, ali da je najvažnije da postoji opšta saglasnost zemalja Balkana da EU nije uradila ono što je potrebno kako bi se proces proširenja Unije prema ovom regionu odvijao brže i efikasnije.

"EU najmanje radi da dođe do njenog proširenja na zapadni Balkan iako deklarativno, pogotovo iz Evropske komisije i od pojedinih lidera zemalja članica Unije, možemo čuti poruku kako je to do zapadnog Balkana", rekao je Tegeltija.

On je dodao da su poruke koje su se čule u Ohridu jasne i da mora biti mnogo više spremnosti Evrope u ovom procesu.

Predsjedavajući Savjeta ministara istakao je da međusobnom saradnjom zemlje Balkana mogu napraviti mnogo više na poboljšanju uslova života, unapređenju ekonomije, infrastrukture i trgovinske razmjene.

"Evropa će valjda jednog dana shvatiti da je zapadni Balkan potreban EU, a mi taj dan ne treba da čekamo nego da radimo na međusobnoj saradnji", zaključio je Tegeltija.

Predsjedavajući Savjeta ministara na skupu u Ohridu podsjetio je na opredijeljenost BiH za inicijativu o uspostavljanju takozvanog "mini-Šengena", čemu se usprotivio predstavnik privremenih institucija u Prištini Aljbin Kurti.

"Nažalost, Kurti je već nekoliko puta blokirao usaglašavanje naših zajedničkih izjava, i u Tirani, i u Beču, insistirajući na nekim svojim stavovima koje, barem za sada, niko zvanično nije prihvatio, podržao", rekao je Tegeltija i poručio da tako teško može da dođe do kompromisnog rješenja.

Tegeltija je podsjetio da je u početku BiH, zajedno sa Crnom Gorom i samoproglašenim Kosovom, spadala u grupu zemalja koje nisu prihvatale inicijativu o takozvanom "mini-Šengenu", ali da se to krajem prošle godine promijenilo, što je danas i potvrdio na skupu u Ohridu.

"Smatram da BiH treba da mnogo više radi unutar ovog procesa", zaključio je Tegeltija.

Predsjedavajući Savjeta ministara učesvovao je danas u Ohridu na Međunarodnoj konferenciji pod nazivom "Zapadni Balkan: dio koji nedostaje za kompletiranje Evrope" u okviru "Prespanskog foruma za dijalog".