Tegeltija najbliži fotelji direktora UIO

BANJALUKA - Intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove za direktora Uprave za indirektno oporezivanje BiH biće održan krajem aprila, a po svemu sudeći funkciju direktora UIO od Mire Džakule, koji se na toj poziciji nalazi od februara 2011. godine, preuzeće Zoran Tegeltija, aktuelni ministar finansija i trezora BiH.

"Čeka se još termin za intervjue sa kandidatima i vjerovatno će biti krajem aprila. Nakon što se obavi intervju napraviće se lista najbolje rangiranih kandidata i onda Savjet ministara BiH imenuje direktora", ispričao je izvor "Nezavisnih" blizak Savjetu ministara BiH.

Prema koalicionom dogovoru, a s obzirom na to da su do sada Upravom za indirektno oporezivanje BiH upravljali Bošnjak i Hrvat, to mjesto ovoga puta pripalo je Srbima i najizglednije je da će to biti Tegeltija, mada je moguće da se stvari i promjene.

"Indirektni porezi pripadaju našoj strani i mi ćemo imenovati nekoga. Zasad još nismo donijeli odluku, a naravno da je Tegeltija jedan od najozbiljnijih i najstručnijih ljudi iz te sfere. Treba da prvo razgovaramo s njim da vidimo da li on to hoće ili neće. Ništa još nije dogovoreno, vidjećemo", rekao je u februaru Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske.

S obzirom na to da je konkurs za direktora UIO raspisan tek u martu, može se pretpostaviti da je bilo razgovora na ovu temu jer se i sam Tegeltija prijavio za tu funkciju.

Inače, na konkurs za direktora Uprave za indirektno oporezivanje BiH prijavilo se ukupno 11 kandidata, ali nakon otvaranja pristiglih prijava utvrđeno je da njih šest ispunjava sve potrebne uslove.

Osim Tegeltije, kandidati koji ispunjavaju uslove su i Svjetlana Perković, aktuelni pomoćnik direktora UIO za informacione tehnologije, zatim Dževad Nekić, generalni revizor Kancelarije za reviziju FBiH, kao i Mladen Zirojević, bivši ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa. Intervju će biti obavljen i sa Saudinom Terzićem i Dženanom Musemićem, kandidatima koji su takođe ušli u završni krug izbora.