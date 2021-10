Tegeltija u parlamentu obrazložio odluku o smjeni Podžića

SARAJEVO - Gospodo poslanici na vama je da odlučite da li ćete potvrditi moj stav da svaki ministar može donositi odluke u skladu sa procedurama i ovlaštenjima, rekao je danas Zoran Tegeltija, predsjedavajući Vijeća ministara u obraćanju poslanicima Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

On je obrazložio odluku o smjeni Sifeta Podžića, ministra odbrane BiH.

Rekao je da razlog nije političke prirode, niti neslaganje, nego njegova odluka i da je ubijeđen da je odluka donesena mimo zakona i ovlaštenja, te podsjetio na redosljed događaja.

"Ministar je 4. oktobra donio odluku o odgodi zajedničke vježbe OS BiH i Vojske Republike Srbije iz šta sam saznao iz medija, te sam pozvao Podžića i očekivao da će povući svoju odluku, a pošto on to nije učinio, donio sam odluku da ga smijeni", rekao je Tegletija, te dodao da je donoseći odluku bio svjestan situacije u Parlamentarnoj skupštini, ali da mu ključni cilj nije bio da se potvrdi njegova odluka, nego da svi donose odluke u skladu svojih ovlaštenja.

Na kraju je rekao da je njegova odluka rezultat onoga što je odlučio ministar odbrane koji je odnio odluku izvan ovlaštenja, te da smjena nije vezana za njegovu političku partiju.

Dženan Đonlagić (DF), poslanik u Predstavničkom domu BiH, rekao je da je nekoliko puta predsjedavajući kazao kako je ministar odbrane grubo prekršio Zakon o odbrani BiH ne citirajući ni jedan član pomenutog zakona, niti je to naveo eksplicitno kao razloge donošenja odluke.

"S druge strane, kazao je da je ministar odbrane donio odluku o otkazivanju vojne vježbe, on nije donio odluku o otkazivanju, nego o prolongiranju datuma održavanja iste koju je uradio unutar svoje nadležnosti i više puta je obrazložio zašto je to uradio i da se konsultovao sa strukom medicinske oblasti. Predsjedavajući, vi dobro znate da se aktivnosti Ministarstva odbrane, a shodno tome i Oružanih snaga BiH ne finansiraju odlukom o privremenom finansiranju i čudi me da to ne znate obzirom da ste iz struke. Ta aktivnost se planira i finansira Budžetom BiH", rekao je Đonlagić, te dodao da da nije siguran kako odluka predsjedavajućeg Vijeća ministara nema političku konotaciju, te da je Tegeltija ponizio instituciju.

Dodao je da će način glasanja danas Tegletiji poslati jasnu sliku da je izgubio kredibilitet.