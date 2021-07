Tegeltija zahvalio Sijartu na do sada najvećoj donaciji vakcina

SARAJEVO - Predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija i premijer Federacije BiH (FBiH) Fadil Novalić dočekali su danas na Međunarodnom aerodromu Sarajevu ministra spoljnih poslova i trgovine Mađarske Petera Sijarta koji je BiH uručio donaciju od 200.000 vakcina Sinopharm.

"Ovo je do sada najveća pojedinačna donacija vakcina i zbog toga se u ime Savjeta ministara i građana BiH najiskrenije zahvaljujem Vladi Mađarske i gospodinu Sijartu lično", rekao je Tegeltija novinarima.

On je pojasnio da je današnja donacija rezultat njegovih i Novalićevih napora da obezbijede kupovinu vakcina od Mađarske po tržišnim cijenama, ali da je ovaj projekat, na obostrano zadovoljstvo, rezultirao donacijom.

Prema njegovim riječima, do sada je u BiH, sa ovom jutrošnjom isporukom, stiglo 928.000 vakcina protiv virusa korona.

"To je količina koja je dovoljna da se vakcinišu prioritetne grupe građana u BiH. Sa novim isporukama vakcina koje su planirane u drugom kvartalu, BiH će biti spremna da pristupi masovnoj imunizaciji građana", rekao je Tegltija.

On je istakao da je već dogovoreno da do kraja jula u BiH bude dostavljeno 1.128.000 doza vakcina, a unutar toga za treći kvartal biće isporuke iz sistema Kovaks i EU mehanizma, a tu će biti uračunate i vakcina koje su nabavile Vlada Federacije BiH (500.000 doza iz Kine) i Vlada Republike Srpske, koja je uplatila vakcine u Rusiji i Kini.

"Evidentno je da će BiH u drugom kvartalu imati najmanje dva miliona dodatnih doza vakcina. U srijedu stiže sljedeća isporuka Pfizer kroz EU mehanizam, a treba da stigne i AstraZeneca tako da ćemo do kraja ove sedmice imati isporuke od milion doza vakcina, sa dva miliona doza koje ćemo imati u drugom kvartalu to je tri miliona doza, što je otprilike dovoljno za vakcinaciju oko 50 odsto građana BiH, računajući i one koji se vakcinišu u Srbiji", naveo je predsjedavajući Savjeta ministara.

Tegeltija je apelovao na nadležne institucije i građane BiH da se pripreme za što veći odziv za masovnu imunizaciju, s obzirom na procjene da bi na jesen mogao da stigne novi val virusa korona.

On je dodao da BiH u ovom trenutku ima uplaćenih više od 900.000 doza vakcina koje nisu isporučene iz sistema Kovaks, a na raspolaganju je 13,5 miliona evra za EU mehanizam.

Zahvaljujući se na toplom prijemu, Sijarto je rekao da je proteklih godinu i po dana bio težak period za sve države svijeta koje su se suočile sa raznim poteškoćama, a posebno sa pandemijom virusa korona.

"Dva su zadatka pred nama - zaštita i očuvanje života ljudi, a drugi jedino sredstvo za očuvanje ljudskih života vakcinama. Ovo je Vlada Mađarske prepoznala i veoma uspješno je sprovela imunizaciju svojih građana, tako da je u situaciji da pomaže i drugima", rekao je Sijarto.

Prema njegovim riječima, efikasna imunizacija protiv pandemije virusa korona dobra je stvar i za sprečavanje ilegalnih imigracija, tim prije jer su države zapadnog Balkana i Mađarska upućeni jedni na druge.

"To važi za privredu i ekonomiju, to važi i za zaustavljanje ilegalnih migracija. Najednostavnije rečeno, ako stvari dobro idu na zapadnom Balkanu, onda je to izuzetno dobro i za Mađarsku. Bezbjednost i stabilnost regiona, važni su i za stabilnost i bezbjednost u Mađarskoj", rekao je Sijarto novinarima.

On je BiH poželio uspješnu borbu protiv epidemije virusa korona, kao i efikasnu i masovnu imunizaciju građana BiH.

Sijarto je izrazio zadovoljstvo i ponos činjenicom da je Mađarska do sada donirala najviše vakcina BiH.

Novalić se zahvalio Vladi Mađarske koja se nesebično odazvala na apel vlasti BiH i obezbijedila ovu izuzetno vrijednu donaciju.

Transportni avion koji je iz Mađarske jutros u BiH dopremio 200.000 doza Sinopharma, svoj put je nastavio ka Podgorici, gdje će značajan broj doza vakcina biti isporučen i za građane Crne Gore.