Tehničke poteškoće na raspravi u Hagu, Mladić čita knjigu u sudnici

BEOGRAD - Rasprava u Haškom mehanizmu o žalbama na prvostepenu presudu generalu Ratku Mladiću, koja je danas počela, odvija se uz prekide zbog tehničkih poteškoća, usljed kojih predsjedavajuća sudija Priska Nijambe u nekoliko navrata nije mogla da čuje šta se govori u sudnici, pa je na kraju odredila i jednočasovnu pauzu.

Na suđenju je fizički prisutan jedan sudija, dok ostale sudije, uključujući predsjedavajuću Nijambe, učestvuju putem video-linka, a u sudnici je i predstavnik tužilaštva.

U sudnici, iza staklenog paravana, je i general Ratko Mladić, koji čita knjigu, a u njegovoj blizini su sudski stražari sa zaštitnim maskama i vizirima.

Član odbrane generala Mladića, advokat Dragan Ivetić je uoči pauze počeo da izlaže skraćeni sažetak primjedbi odbrane, u vezi sa dijelom presude koji se odnosi na optužbu o učešću njegovog klijenta u takozvanom sveobuhvatnom udruženom zločinačkom poduhvatu (UZP).

Ivetić je istakao da traži da se njegovo izlaganje ne prihvati kao priznanje ovog pretresa kao žalbenog, i naveo da nije imao priliku da se pripremi sa svojim klijentom, koji iz zdravstvenih razloga nije u stanju da prati suđenje.

Govoreći o presudi, Ivetić je rekao da je u dijelu koji se tiče UZP-a, presuda toliko puna grešaka da je obesmišljena i istakao da žalbeno vijeće treba da to ispravi i donese pravilnu odluku u skladu sa pravnim standardima.

Ivetić je ukazao da pogrešan pristup prvostepenog, pretresnog vijeća u vezi sa sveukupnim ocjenjivanjem dokaza i naveo da je neodgovarajuće primjenjivanje standarda dovelo do pogrešnih konstatacija u vezi sa sveobuhvatnim UZP-om.

On je ukazao da pretresno vijeće prekršilo sudsku praksu time što je pokušalo da govore generala Mladića iz 1991. godine veže za BiH u vrijeme kada on ni vremenski ni geografski nije bio vezan za te događaje.

"Gospodin Mladić nije bio u lancu komandovanja i nije dobijao izvještaje o određenim događajima i nije mogao izdavati naredbe bilo da se počine zločini bilo da se kazne počinioci", rekao je Ivetić.

