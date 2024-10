Tek što su završeni lokalni izbori: Već počela borba za glasove u 2026.

BANJALUKA - Građani su prije nekoliko dana izabrali lokalnu vlast, a stranke su već uveliko počele pripremu za opšte izbore, koji će biti održani za dvije godine.

Tek što se osušilo ljepilo ispod ovogodišnjih predizbornih bilborda i plakata, stranačka rukovodstva su se, po svemu sudeći, prihvatila posla za ono što slijedi za dvije godine.

Prvi je karte, već u izbornoj noći, u nedjelju naveče otkrio lider SNSD-a Milorad Dodik, koji je potvrdio da će biti kandidat za predsjednika Republike Srpske i na sljedećim opštim izborima. A onda je najavio i početak kampanje.

"Sutra je ponedjeljak, radimo. Malo ćemo se odmoriti. Naša kampanja za opšte izbore počinje u utorak", rekao je Dodik.

Milan Miličević, lider SDS-a, kaže da, ko se bavi ozbiljno politikom, za njega kampanja traje stalno. Kontinuitet rada, dodaje, mora postojati ako se misli na rezultat.

"Mi smo praktično već počeli sa pripremama stranke za budućnost, a ne samo za naredne izbore. To je ono što slijedi - prvo analiza rezultata, iz koje se izvuku zaključci, a onda stranački organi odmah aktivno donose odluke, te slijedi kontakt sa ljudima, obilazak opštinskih i gradskih organizacija i rehabilitacija gdje je to neophodno. To je kontinuitet rada", rekao je Miličević za "Nezavisne novine".

Lider DNS-a Nenad Nešić rekao je da se i oni već pripremaju za 2026.

"Ja sam već na terenu. Kao što vam je poznato, DNS nije učestvovao u više od 10 gradova i opština na izborima i u narednom periodu, u roku od pola godine, formiraćemo odbore u tim lokalnim zajednicama, što će nam sigurno omogućiti bolji izborni rezultat nego što ga trenutno imamo, tako da je DNS već u predizbornoj kampanji za 2026.", kazao je Nešić za "Nezavisne novine".

Branislav Borenović, lider PDP-a, kaže da je i ta stranka krenula u pripreme, a pritom se osvrnuo i na Dodikovu izjavu.

"Neko kao Dodik daje ovakve bombastične izjave da bi anulirao gubitak izbora u dva najveća grada Srpske, u Banjaluci i Bijeljini. Za razliku od njega koji autokratski, bez dogovora sa vlastitim partijskim i koalicionim strukturama ispaljuje ovakve bombastične kandidature, mi ćemo to uraditi smireno, racionalno, analizirajući sve okolnosti i slušajući, prije svega, poruke našeg naroda sa ovih posljednjih izbora", rekao je Borenović za "Nezavisne novine".

PDP je, kako je dodao, ozbiljna i odgovorna organizacija koja ima svoje članstvo, organe i rukovodstvo, ali i određene tradicionalne političke saveznike.

"I u skladu sa ambicijama da pobijedimo, donosićemo odluke o kandidatima za izbore 2026. godine. Naravno da smo započeli sa pripremama i sasvim je logično i opravdano da imamo velike ambicije i planove sa političkim partnerima, a prvenstveno sa našim građanima, za inokosne kandidature za predsjednika RS i srpskog člana Predsjedništva kao i za liste za parlament RS i BiH", kaže Borenović.

Nenad Stevandić, lider Ujedinjene Srpske, kaže da je njima za pripreme još rano.

"Budući da ja nemam nikakve ambicije za bilo koju inokosnu funkciju, ni za predsjednika Republike ni za člana Predsjedništva, mi nemamo potrebe da to tako brzo pripremamo", rekao je Stevandić za "Nezavisne novine".

Politička analitičarka Tanja Topić smatra da građani razmišljaju drugačije, jer je svima dosta kampanje i mnogi su jedva dočekali da izbori prođu.

"Nisu još objavljeni ni zvanični rezultati, niti urađene detaljne analize, a očito se pojedinim stranačkim prvacima žuri. Reklo bi se jednima da što prije, na krilima dobrog rezultata na ovim izborima, ovjere i buduću pobjedu. Vizionarski, rekla bih baš smjelo. Drugima je pak stalo da pokažu i dokažu da nisu politički mrtvaci, kako su ih politički protivnici obilježili", kaže Topićeva za "Nezavisne novine".

S druge strane, politikolog Milica Marić kaže da Dodikova izjava da kampanja za opšte izbore kreće već od utorka daje do znanja "da ne shvata olako politiku i da je svjestan da se za narod Republike Srpske ne radi isključivo samo mjesec dana pred izbore".

"Neki političari ne dijele isto mišljenje i rade isključivo u kampanji, a do tada samo oni uživaju u svojim pozicijama. Da politika ima svoju bolju i jaču stranu, pokazuje ta odlučnost da se radi svaki dan za građane, a da se u političkoj kampanji, mjesec dana pred izbore, samo jasno pokažu slike šta je do tada urađeno, jasne vizije, ideje i sredstva kojim putem se dalje ide ka boljoj budućnosti i nakon izbora. Rezultatom koji je postigla stranka SNSD na lokalnim izborima pokazuje da imaju odlučan politički put koji se vodi od glavnog rukovodstva", kaže Marićeva.

