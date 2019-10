Telefonske sjednice Savjeta ministara postale praksa

SARAJEVO, BANJALUKA - Savjet ministara BiH u ovom mjesecu dva puta je zbog nedostatka kvoruma otkazao redovne sjednice, nakon čega je oba puta odluke donosio telefonski, što je, prema mišljenju analitičara, očekivano i čega će u budućnosti, ukoliko se ne formira vlast, biti sve više.

"Biće sve teže da se sastaju i pokazuje se da i tu postoji svojevrsna blokada. Oni će se sastajati samo baš kada moraju i kada je neminovno, i ide zatezanje i preko te linije. Parlamentarna skupština BiH je blokirana, Savjet ministara BiH održava sjednice telefonski i očito se šalje poruka da će oni to koristiti maksimalno i da će zatezati da pokažu koliko se zemlja i pojedine institucije nalaze u blokadi", rekla je Tanja Topić, politički analitičar.

Inače, Savjet ministara BiH krajem septembra zakazao je sjednicu za 3. oktobar, ali je zbog nedostatka pojedinih ministara ta sjednica odgođena, a isti dan održana je telefonska sjednica, na kojoj je usvojena Odluka o privremenom finansiranju institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za period oktobar-decembar 2019. godine u iznosu od 237.500.000 KM.

Dan kasnije, odnosno 4. oktobra, održana je još jedna telefonska sjednica, na kojoj je odlučeno da se Amelu Tuki za ostvareni uspjeh na Svjetskom atletskom prvenstvu, gdje je osvojio srebrnu medalju, dodjeli 20.000 KM.

Sedam dana nakon toga, Savjet ministara BiH održao je još jednu vanrednu sjednicu, na kojoj je usvojen Univerzalni periodični pregled o stanju ljudskih prava u BiH, a taj dan, odnosno 10. oktobra, zakazana je i nova-stara sjednica (koja je odgođena 3. oktobra) za 15. oktobar, koja je ponovo zbog nedostatka kvoruma otkazana.

"I oni koji su bili u zgradi nisu silazili u salu za sjednice i samo su obaviješteni da neće biti sjednice i da će se ona vjerovatno održati telefonski. Znalo se da neće biti kvoruma tako da, za razliku od prošlog puta, ovaj put nisu ni silazili u salu za sjednice", ispričao je izvor "Nezavisnih".

Analitičari su mišljenja i da su problemi u radu Savjeta ministara BiH logična posljedica nerada parlamenta BiH, koji od svog osnivanja nije održao praktično nijednu sjednicu niti je izabrao neku od komisija koje su neophodne za njegov rad.

Mirko Šarović, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa i zamjenik predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH, rekao je da posljednji put nije bilo dovoljno članova da se održi redovna sjednica te da se pristupilo metodi telefonske sjednice.

"Činjenica je da je to posljednjih mjeseci česta pojava. Lično smatram da telefonske sjednice treba da budu izuzetak i da u skladu sa zakonom i Ustavom BiH i ovaj sastav Savjeta ministara BiH, kojem je istekao mandat, treba da radi na sjednicama i raspravlja o najvažnijim pitanjima", rekao je Šarović.

On kaže da "postoje određene spekulacije" da se opstruiše rad, ali da u ovom trenutku on to ne može nazvati tako.

"Onog trenutka kada budem siguran u to, ja ću imenom i prezimenom da pomenem i pojedince i stranke i reći ću da se radi o opstrukcijama Savjeta ministara BiH", rekao je Šarović.