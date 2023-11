Tematska sjednica o odlaganju radioaktivnog otpada: Zaustaviti namjere Hrvatske i prije tužbe

NOVI GRAD Bosna i Hercegovina mora naći način da prije bilo kakvog pravnog odgovora prema Hrvatskoj, poput tužbe, zaustavi sve namjere Hrvatske da na Trgovskoj gori skladišti radioaktivni otpad.

Ovo je jedna od ključnih poruka sa sjednice Skupštine opštine (SO) Novi Grad, koja je na dnevnom redu imala samo jednu tačku, a to je upravo Trgovska gora.

Odbornici, pojačani predstavnicima ministarstava sa nivoa Republike Srpske i BiH, članovima Ekspertskog tima i nevladinih organizacija diskutovali su o svemu što je dosad na lokalnom, republičkom i državnom nivou urađeno kako bi se uticalo na Hrvatsku da obustavi planove odlaganja nuklearnog otpada u Čerkezovcu.

Emir Dizdarević, zamjenik direktora Regulatorne agencije za nuklearnu sigurnost BiH i predsjedavajući Ekspertskog tima BiH, podsjetio je da su i Srpska i FBiH pokrenule aktivnosti koje se odnose na istraživanja radioaktivnosti nultog monitoringa u životnoj sredini, a istakao je i kako ima saznanja da bi uskoro trebalo da krenu i seizmološke aktivnosti.

"Što se tiče Studije uticaja na okolinu, da bi internacionalni eksperti koje imamo dali odgovor čekamo sigurnosne procjene Hrvatske i karakterizaciju radioaktivnog otpada koji još nismo dobili. Po mišljenju Ekspertskog tima i Hrvatska je uvidjela da do 2026. godine ne može završiti sve što treba da završi kako je propisano međunarodnim standardima i oni su u dogovoru sa Slovenijom produžili rok do 2028. godine da otpad niske i srednje radioaktivnosti ostane u Krškom u stanju u kakvom je sada", kazao je Dizdarević, dodajući kako smatra da je i u interesu Slovenije da se to pitanje zajednički riješi.

"Postoji prijedlog da se pravi drugi silos na Vrbini (lokacija pominjana i ranije, ali Hrvatska nije pristala na to), a na koji je lokalna zajednica opštine Krško dala saglasnost. Nadam se da će se ići u tom pravcu i da će Hrvatska uvidjeti da je to jedno od kvalitetnih rješenja. Reći ću i to da je u javnim nabavkama dva puta u Sloveniji oborena kompanija koja je dobila da radi poslove na Vrbini, tako da i Slovenija kasni s početkom svojih aktivnosti, odnosno sa građevinskim radovima na lokaciji Vrbina", pojasnio je Dizdarević.

Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS Bojan Vipotnik poručio je da će Ministarstvo nastaviti da prati sve aktivnosti u vezi s ovim problemom, uključujući i učešće u postupcima koji će se sprovoditi u Hrvatskoj.

Pozvao je sve institucije, nevladine organizacije, medije i pojedince da u domenu svoje nadležnosti doprinesu da Hrvatska ne skladišti radioaktivni otpad blizu BiH.

Miroslav Drljača, načelnik opštine Novi Grad, rekao je kako je u proteklih godinu dana urađeno mnogo toga po ovom pitanju, te da se nada da će se u naredne četiri godine raditi još intenzivnije kako u tehničkom, tako i u pravnom smislu, kako bi pravovremeno mogli odgovoriti ukoliko bude donesena odluka o pokretanju tužbe.

Na pokretanje tužbe protiv Hrvatske računa i novogradska opozicija.

"Tražimo da Predsjedništvo BiH pokrene sve pravne radnje za podnošenje tužbe Međunarodnom sudu za ljudska prava u Strazburu. Takođe, tražimo i da se pojača koordinacija zajedničkih timova na svim nivoima, a sa ministrom Vipotnikom smo dogovorili da jedan predstavnik Ministarstva bude imenovan u naš lokalni tim. Pored toga, zahtijevamo da se svakodnevno radi monitoring na području Novog Grada i da se prati stanje bezbjednosti", rekao je za "Nezavisne novine" Mladen Šumar, šef Kluba odbornika SDSa.

Milanko Mihajilica, poslanik PDPa u Narodnoj skupštini RS, u kojoj je, podsjećamo, prošle sedmice usvojena Rezolucija o Trgovskoj gori, ponovio je da je prioritet da Republika Hrvatska zvaničnim dokumentom obavijesti Savjet ministara BiH da do 2028. godine neće odlagati nuklearni otpad na spornoj lokaciji.

"Mi premijeru Hrvatske Andreju Plenkoviću ne vjerujemo ništa. Ne treba da zbog Plenkovićevih riječi spavamo do tada kao medvjedi, već da kroz argumente i činjenice te analize struke utičemo na Hrvatsku da odustane", kazao je on.

Mario Crnković, predsjednik Udruženja građana "Green team" iz Novog Grada, istakao je da je pitanje Trgovske gore prije svega velika bezbjednosna prijetnja cijeloj BiH.

"BiH mora jačati svoju stručnu dokumentaciju, jačati svoju diplomatsku poziciju i, na kraju krajeva, mora odlučnije politički djelovati direktno ka Hrvatskoj i članicama Evropske unije. Jednostavno da nađemo način da Hrvatsku zaustavimo i prije pravnog procesa", rekao je Crnković.

