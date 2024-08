Teško usaglašeni Mehanizam koordinacije ponovo na udaru FBiH

SARAJEVO, BANJALUKA - Nakon što bi, po svemu sudeći, Bosna i Hercegovina mogla ostati bez 70 miliona evra iz Plana rasta, na "mala vrata" ponovo se otvara priča o Mehanizmu koordinacije, a političari u Federaciji BiH sve su glasniji u tome da su za neuspjeh krive procedure, a ne politička vlast.

Raspakivanje Mehanizma koordinacije predstavljalo bi ozbiljan problem u Bosni i Hercegovini, posebno za Republiku Srpsku s obzirom na to da je njegovo usaglašavanje trajalo godinama. U suštini, radi se o dokumentu kojim se uređuje donošenje odluka i način komunikacije između institucija u BiH sa ciljem iznošenja jedinstvenog stava ispred BiH u odnosima sa institucijama Evropske unije. Ovim mehanizmom predviđeno je da odluke ne mogu biti donesene bez Republike Srpske, ali i kantona, na čemu su insistirali Hrvati.

"Nije problem u političkoj vlasti, već u procedurama i praksama. U administrativnom kapacitetu države", rekao je nedavno Edin Forto, ministar transporta i komunikacija BiH i predsjednik Naše stranke.

Dakle, po njegovom mišljenju, krivica za neusvajanje reformske agende koja sadrži listu reformi koje će se sprovoditi u BiH, a koja je uslov za povlačenje sredstava iz Plana rasta za zapadni Balkan, nije u političkoj volji, već u procedurama, odnosno Mehanizmu koordinacije. Ovu Reformsku agendu koja je bila praktično usaglašena na kraju su "srušili" premijeri kantona koji dolaze iz SDA.

"Postoje određeni politički napori dijela FBiH da u sprezi sa dijelom zapadnog faktora, problematizira i osporava definisani mehanizam koordinacije. Nismo naivni. Mehanizam koordinacije se ne može, niti će se mijenjati, jer Srpska neće dati saglasnost na to. Iskorak na putu ka EU ne bi bio moguć bez Republike Srpske. Mi smo konstruktivan partner evropskom putu i ostajemo posvećeni tome, uz poštovanje ustavnih nadležnosti i Mehanizma koordinacije", rekao je nedavno Staša Košarac, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH i zamjenik predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH.

Na izjavu Forte da su za zastoj na evropskom putu odgovorne loše procedure i administrativne prepreke reagovali su i u PDP, gdje kažu da je ta izjava netačna i da je problem nesposobna vladajuća struktura. Takođe, naglašavaju da je takva izjava direktno usmjerena protiv Republike Srpske te da su krivci za blokiranje puta BiH u Evropsku uniju koalicija SNSD - trojka - HDZ.

"Mehanizam odlučivanja u BiH jeste komplikovan, ali se kroz njega mogu donijeti sve neophodne odluke nakon otvaranja pregovora sa EU, ukoliko su vladajući političari i stranke odgovorni i posvećeni rješavanju problema građana, a ne što dužem ostanku na vlasti", rekao je Igor Crnadak, potpredsjednik PDP-a i bivši ministar spoljnih poslova BiH.

Crnadak ističe da način odlučivanja u BiH, uključujući entitetsko glasanje, zaštitu vitalnog nacionalnog interesa i druge zaštitne mehanizme nisu prepreka, već je neophodno da se na ključnim pozicijama nalaze osobe koje žele napredak.

"Plan rasta, otvaranje pregovora, otvaranje poglavlja, usklađivanje sa zakonodavstvom EU i sve drugo što nas čeka na putu ka EU može da se uradi sa postojećim procedurama i nesposobna vlast ne treba da odgovornost prebacuje na dejtosnka rješenja, jer je to opasno i štetno za sve ljude u BiH", rekao je Crnadak.

Podsjećanja radi, poslije višegodišnjih pregovora i raznih pritisaka, Mehanizam koordinacije usvojen je u 2016. godini i to iz drugog pokušaja s obzirom na to da je u januaru praktično usvojen u tajnosti, ali se kasnije ispostavilo da ne može zaživjeti. Drugi i konačni tekst Mehanizma koordinacije usvojen je u avgustu iste godine i praktično radi se o dokumentu kojim je definisano kako se kroz nekoliko komisija, odbora, kolegija i pododbora usvajaju odluke. Prvo, odluke se donose na nižim nivoima, dogovaraju ih službenici, zatim, ako se o nekom pitanju ne može postići dogovor, taj problem se "diže" na viši nivo, na komisije, zatim ministarske konferencije pa do Kolegijuma za evropske integracije koji čine predsjedavajući Savjeta ministara i njegovi zamjenici, zatim predsjednici vlada entiteta sa po dva člana Vlade te gradonačelnik Brčko distrikta i predsjednici vlada kantona.

