"Tijanin zakon" moguć i u Srpskoj

​BANJALUKA - Nakon što su u Srbiji usvojene izmjene i dopune Krivičnog zakonika, kojim je, u skladu s prijedlogom Fondacije "Tijana Jurić", predviđena doživotna robija za teško ubistvo, silovanje, te obljubu nad djetetom, trudnicom i nemoćnim licem, velike su šanse da primjena ovakve kaznene politike zaživi i u RS.

Naime, iz Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske najavljuju da će insistirati da u Krivični zakonik RS uđe takva kazna, a podršku imaju i od dobrog dijela političara iz drugih tabora, s tim što pravnici ističu da, ipak, treba biti oprezan.

Igor Žunić, predsjednik Kluba poslanika SNSD-a u NS RS, izjavio je da je taj klub pratio dešavanja u procesu donošenja izmjena Krivičnog zakona u Srbiji u vezi s uvođenjem doživotnog zatvora za djela teškog ubistva djeteta, silovanja djeteta sa smrtnim ishodom, ubistva trudnice i nemoćne osobe.

IZMJENE: "Očekujemo da se tokom pripreme izmjena Krivičnog zakonika usvoje naše inicijative i da oni koji svirepo ubiju dijete, siluju, ubiju trudnicu i nemoćnu osobu nemaju nikada više mogućnost da to djelo i ponove", naglasio je Žunić.

Anton Kasipović, ministar pravde RS, potvrdio je da će prilikom izrade izmjena i dopuna Krivičnog zakonika u Srpskoj biti razmotrena rješenja iz zakonika koji je usvojila Srbija i da je stav Vlade Srpske da dodatno budu pooštrene sankcije za najteža krivična djela, ali da će se sve raditi uz mišljenje stručnjaka.

"U Ministarstvu pravde RS smo s velikom pažnjom pratili pripreme za promjenu krivičnog zakonodavstva u Srbiji, jer prilikom izrade našeg Krivičnog zakonika vodimo računa o uporednim zakonodavstvima u zemljama u okruženja", kaže on.

Kasipović je podsjetio da je u Republici Srpskoj, prilikom usvajanja Krivičnog zakonika 2017. godine znatno pooštrena kaznena politika.

"Uz stručna mišljenja ćemo i sada raditi na ovom zakonskom rješenju, jer je riječ o ozbiljnom pitanju. Vodićemo računa o usklađenosti s Evropskom konvencijom o ljudskim pravima", dodao je Kasipović u izjavi za Srnu.

PODRŠKA: Uz SNSD, i mnoge druge partije podržavaju uvođenje strožih sankcija. Tako Darko Banjac, predsjednik Kluba poslanika DNS-a u NS RS, kaže da inicijativa o doživotnom zatvoru za ubice djece i trudnica ima njihovu podršku.

"Ukoliko takav prijedlog bude u parlamentu, mi ćemo ga bezrezervno podržati", kaže Banjac za "Nezavisne".

I Davor Šešić, član Kluba poslanika SDS-a u parlamentu RS, potvrđuje da i oni podržavaju promjenu Krivičnog zakonika u smislu da se pooštre kazne za najteža krivična djela, a posebno ona počinjena prema djeci, trudnicama i nemoćnim licima.

"To znači da izvršiocima takvih krivičnih djela već sada treba izricati maksimalne kazne, koje su u postojećem Krivičnom zakoniku, ali da je potrebno i da se one povećaju, na način da se ide i do doživotne robije, kako je to uvela Srbija", rekao nam je Šešić, inače predsjednik Odbora za pitanja djece, mladih i sporta u NS RS.

Perica Bundalo, predsjednik Kluba poslanika PDP-a u NS RS, ističe da i oni podržavaju ovakvu inicijativu.

"Moram reći da smo i mi u Klubu poslanika PDP-a namjeravali da idemo sa sličnim prijedlozima u parlament RS. Mislimo da treba maksimalno pooštriti krivično zakonodavstvo, odnosno kazne, ne samo za krivična djela koja su navedena u Srbiji kroz 'Tijanin zakon', već i za druga krivična djela. Ako dođe do te inicijative, mislim da nema sumnje da će to podržati svi poslanici i poslaničke grupe", rekao je on.

PREVENCIJA: Milan Petković, potpredsjednik NS RS i poslanik Ujedinjene Srpske, ističe da se postavlja pitanje koliko je u Srbiji, pri izradi "Tijaninog zakona", konstatovana stručna javnost, odnosno pravnici.

"Mislim da uvođenjem doživotne kazne zatvora mi u pravnom pogledu idemo korak nazad. Smatram da je u krivičnom zakonodavstvu mnogo bitnija prevencija od represije", naveo je Petković.

Kako pojašnjava, ako bi se nekome izrekla doživotna kazna zatvora, postavlja se pitanje koji je motiv tog osuđenika da ima bolje vladanje ili eventualno ne ponovi takvo krivično djelo u toku izdržavanja kazne.

"Mislim da bi se, ako se u RS bude išlo na izmjenu Krivičnog zakonika, u tom dijelu gdje bi se predložilo uvođenje kazne doživotnog zatvora, morali konsultovati pravni stručnjaci, koji imaju iskustvo, pa da vidimo koje su prednosti, a koji nedostaci", rekao je Petković, a koji je po struci pravnik.

Trenutne kazne u RS

• Ako je silovano dijete starije od 15 godina, ili na naročito svirep ili naročito ponižavajući način, ili od strane više lica, ili iz mržnje, ili je nastupila teška povreda, teško narušenje zdravlja ili trudnoća silovanog ženskog lica, učinilac će biti kažnjen od pet do 15 godina.

• Ako je usljed obljube ili s njom izjednačene polne radnje nastupila smrt žrtve, učinilac će biti kažnjen kaznom od najmanje deset godina.

• Ko izvrši obljubu ili s njom izjednačenu polnu radnju sa djetetom mlađim od 15 godina, kazniće se od dvije do deset godina. U nekim slučajevima kazna može biti od pet do 15 godina, ali i kazna dugotrajnog zatvora.

• Kaznom zatvora od najmanje deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora kazniće se ko ubije dijete ili ženu za koju zna da je trudna.

Svirepo ubistvo Tijane Jurić

Prošlo je gotovo pet godina od brutalnog ubistva Tijane Jurić (15) iz Subotice, koju je mesar Dragan Đurić iz Surčina u noći između 25. i 26. jula 2014. godine oteo, pokušao silovati i ubio.

Monstrum je trenutno u Padinskoj Skeli, najčuvanijem zatvoru u Srbiji, gdje služi kaznu od 40 godina.

Podsjetimo, 7. avgusta objavljeno je da je uhapšen ubica Dragan Đurić, tridesetčetvorogodišnjak, koji je, kako je navedeno, "potpuno mirno rezao meso i ponašao se kao da se ništa nije dogodilo", uz "potpunu odsutnost bilo kakvog kajanja, potpunu odsutnost bilo kakvog ljudskog ponašanja".

Đurić je prvo negirao da je oteo i ubio Tijanu, ali kad je pao na poligrafskom testiranju, slomio se i priznao svoj stravični zločin.

Na kraju je osuđen na 55 godina zatvora - 40 za teško ubistvo i 12 godina za pokušaj silovanja, što je objedinjeno u maksimalnu kaznu od 40 godina zatvora. Da je tada na snazi bio zakon koji je u Srbiji usvojen prije dva dana, bio bi osuđen na ostatak života iza rešetaka.