Tina Milaković: Banjaluka zaslužuje da bude ekološki uređen grad

BANJALUKA - U današnje vrijeme ekološki izazovi su postali jedan od ključnih faktora koji oblikuju kvalitet života u urbanim sredinama.

"Urbanizacija ima i pozitivan i negativan uticaj na životnu sredinu. Ako se planira i sprovodi na održiv način tada može uključivati stvaranje zelenih površina, recikliranje, modernizaciju infrastrukture i korištenje obnovljivih izvora energije što može pozitivno uticati na životnu sredinu", poručila je Tina Milaković, kandidat Demosa za odbornika u Skupštini grada Banjaluka.

Ističe da smo nažalost svjedoci sve negativnijeg uticaja urbanizacije koji je prisutan i u Banjaluci. Zagađenje vazduha i gubitak zelenih površina samo su neki od problema našeg grada.

"Zimski period i početak grejne sezone uvijek nosi sa sobom određene posljedice, a to je povećanje nivoa zagađujućih materija koje često premašuju dozvoljene granice. To dovodi do mnogobrojnih zdravstvenih problema, a su to najčešće respiratorni problemi kao što su alergije, bronhitis, astma i slično. Iz tog razloga potrebno je da se više radi na podizanju svijesti građana o izboru energenata za loženje, ali i šira ponuda na tržištu ekološki prihvatljivih energenata", pojašnjava Milakovićeva.

Prema njenim riječima, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske investicije za zaštitu životne sredine Srpske u protekle tri godine su u opadajućem trendu, te se na to mora obratiti posebna pažnja!

Veliki problem je, kako kaže i gubitak zelenih površina, a to je usko povezana sa zagađenjem vazduha.

"Zelene površine djeluju kao prirodni filteri i smanjuju zagađenje vazduha, tako da ne smijemo dozvoliti da naš grad oskudjeva po tom pitanju. Isto tako, svjedoci smo promjene klime i drugih posljedica globalnog zagrijavanja, te je u Banjaluci u julu registrovana pojava 26 tropskih dana sa temperaturom iznad 30 stepeni Celzijusovih", kaže Milakovićeva.

"Ekološke teme su često zanemarene, međutim ulaganjem u ove aspekte Banjaluka može postati uzor drugim gradovima u regionu. Banjaluka zaslužuje i mora biti ekološki uređen grad", poručuje ona.

Ovo je samo jedan od ključnih ciljeva Demosa.

