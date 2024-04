Tolimir o slučaju "Gdje je Sara?": Prebacuju odgovornost jedni na druge

BANJALUKA - Dragan Tolimir, advokat Aleksandre Blagojević i Miloša Kuprešanina, Sarinih roditelja, smatra da je, nakon emitovanja filma "Gdje je Sara?", na sceni prebacivanje odgovornosti sa jednih na druge.

Tolimir ocijenjuje da su na sva pitanja koja su otvorena izostali odgovori, ne samo kada je riječ o jutrošnjem oglašavanju Gradskog groblja, nego i ranijem saopštenju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

"Vidite, na sve što oni kažu, ja imam pitanje: 'A, gdje se nalaze posmrtni ostaci?'. Kada mi odgovore na to pitanje, onda smo završili sa tim. A sve dok mi ne odgovore, sve ovo što oni pišu je samo pokušaj izbjegavanja odgovornosti", rekao je Tolimir za "Nezavisne novine".

Komentarišući jutrošnje saopštenje iz Gradskog groblja, on kaže da je on to sve očekivao.

"Prebacuju odgovornost jedni na druge. Klinički centar kaže da su sve uredno završili, dostavili Groblju. Ovi kažu 'Mi smo sahranili ono što smo dobili od njih'. Kakvi su to odgovori? To nisu odgovori. Neko od njih mora da odgovori - gdje se nalaze posmrtni ostaci i sve dok ne odgovori na to pitanje, nije ništa odgovorio", poručio je Tolimir.

Osvrnuo se i na predmet koji je formiralo Okružno javno tužilaštvo Banjaluka.

"Mora izuzeti svu dokumentaciju iz tog perioda. Kažu 'Otvorili smo predmet', a to znači da je neko napisao i u CMS unio da ima predmet. To ništa ne znači. Mora se donijeti naredba u kojoj će se utvrditi odmah istog trenutka koje se radnje preduzimaju. Mora se to kvalifikovati, mora se nekako opisati. A to otvaranje predmeta je u stvari inače način da se ne radi ništa", rekao je Tolimir za "Nezavisne novine".

Tolimir ponavlja da Tužilaštvo mora izuzeti dokumentaciju o ovom slučaju, a on je već zasukao rukave.

"Originalnu dokumentaciju izuzeti. Ja pripremam dokumentaciju koju ću ja predati. Znači sve što je u ovom filmu obrađeno i što je prikupljeno, ja ću vjerovatno u toku sljedeće sedmice imati na raspolaganju. Sve ću to ja specificirati i predati, ja zvanično. Ako ne budu postupili onako kako ja mislim da bi trebalo, ja ću ponijeti krivično prijavu. Uz specifikaciju ću ja predati dokumentaciju i reći 'Ovo smo mi prikupili i nemojte sad da nam kažete da nemate dokaza'", naveo je Tolimir.

Podsjetimo, Okružno javno tužilaštvo Banjaluka formiralo je predmet u vezi sa svim tvrdnjama i radnjama koje su objavljene u dokumentarnom filmu "Gdje je Sara?", a koji je uradio Centar za istraživačko novinarstvo (CIN).

Prethodno je na portalu CIN-a objavljen potresan dokumentarac o smrti kćerkice Banjalučana Aleksandre Blagojević i Miloša Kuprešanina, a u kome su govorili kroz šta su sve prošli od trenutka saznanja da je Aleksandra trudna, njenog porođaja, saznanja da je beba preminula, te dugogodišnje borbe da saznaju sve okolnosti koje su uslijedile nakon toga: sahrana djeteta, ekshumacija posmrtnih ostataka.

