Tomaš: Realizovani brojni projekti

PRNJAVOR - Načelnik prnjavorske opštine Darko Tomaš ističe da se lokalna vlast u posljednje dvije i po godine mandata uspješno povezala sa Vladom Republike Srpske, zahvaljujući čemu su realizovani brojni projekti - samo u infrastrukturu je uloženo više od sedam miliona KM, a izgradnjom auto-puta "9. januar" Prnjavor je dobio posebnu razvojnu šansu.

Tomaš je rekao Srni da je za dvije i po godine obezbijeđeno više investicija nego što ih je bilo u proteklih 15 godina, kao i da je Prnjavor na dobrom putu i da se pravi razvoj može očekivati tek u narednim godinama.

On je izrazio uvjerenje da je Prnjavor jedna od finansijski najstabilnijih lokalnih zajednica u Srpskoj.

"U posljednje dvije godine imamo budžetski suficit koji će biti iskorišten za određene razvojne projekte, a sve obaveze izvršavamo na vrijeme", kaže Tomaš.

Govoreći o realizaciji obećanja datih u predizbornoj kampanji na lokalnim izborima 2016. godine, Tomaš je naveo da su na području Prnjavora realizovani neki od projekata na čije se rješenje čeka već dvije decenije, počevši od izgradnje kružnog toka kojim je riješen problem saobraćajnih gužvi na ulazu u grad.

"Izgrađeno je oko tri kilometra pješačkih staza koje povezuju Osnovnu školu (OŠ) `Branko Ćopić`, Gimnaziju i Centar srednjih škola `Ivo Andrić` sa centrom i drugim dijelovima grada. Tako smo riješili i bezbjednosni aspekt kretanja učenika prije i poslije nastave. Rekonstruisana je Ulica Jovana Sterije Popovića i Trg srpskih boraca. Od sedam miliona KM u svakoj mjesnoj zajednici je urađen neki projekat, asfaltirano više od 30 kilometara lokalne putne mreže", naglasio je Tomaš.

Govoreći o kritikama stanovnika zbog prekoračenja rokova za završetak radova u Ulici Vida NJežića, najdužoj i najstarijoj gradskoj ulici za čiju je rekonstrukciju predviđeno 1.030.000 KM, Tomaš navodi da radovi nisu završeni zbog organizacionih problema koje ima izvođač.

"Ugovor jeste potpisan prošle godine i, prema njemu, izvođač ima 120 dana da okonča radove. Na naše insistiranje da nam obrazlože kašnjenje dobili smo odgovor da je bilo dosta nepredviđenih radova koji nisu bili obuhvaćeni projektom, odnosno u projektu nije moglo biti tačno definisano kakve su stare instalacije", kaže Tomaš.

On napominje da je posebno problematično to što ne može biti isključena jedna mreža dok se druga ne napravi, bilo je neophodno i dubinsko kopanje kompletnih instalacija kanalizacije, "M:telovih" sistema, sistema kablovske televizije, do vodovodne mreže koja je postavljena u obje strane ulice.

"Ulica nije posjedovala odvodnu kanalizaciju, postojeća fekalna je bila potpuno začepljena, nije bilo mogućnosti tehničkog priključka kišne kanalizacije viših dijelova grada na ovu ulicu kada je i ona sama nema", precizirao je Tomaš.

On je podsjetio da su ugovorom sa izvođačem radova predviđeni penali za svaki dan kašnjenja od 0,03 odsto, odosno nešto više od 300 KM po danu.

Tomaš je podsjetio da je preduzeće "MG mind" radilo i na izgradnji kružnog toka i sanaciji Trga srpskih boraca i da je na svim gradilištima bilo pritiska javnosti da se radovi ubrzaju.

"Istovjetne su kritike na svim mjestima. Radovi će biti završeni kvalitetno i Prnjavor će dobiti ulicu koja će nam svima biti na ponos. Za ove dvije i po godine smo obezbijedili investicije više nego što ih je bilo u proteklih 15 godina, zbog čega nam ni sugrađani, niti opozicija ne mogu osporiti da se zaista radi, gradi, da je izgled Prnjavora promijenjen nabolje", naglašava Tomaš.

Određeni projekti, ipak, još nisu realizovani, a jedan od njih je sanacija korita rijeka Vijake i Ukrine.

"Prošle godine smo od Svjetske banke imali na raspolaganju 2,4 miliona KM donatorskih sredstava da riješimo ovaj problem. Uslov je bio da vlasnici parcela dobrovoljno dozvole radove. Uz korito Ukrine, od 12 vlasnika parcela, 10 nije dozvolilo da se radi, a uz korito Vijake tri, od 97, nisu dozvolili radove. Tu ne mogu preuzeti odgovornost za problem jer mislim da smo imali rješenje, ali ljudi sami nisu dozvolili realizaciju sredstava", pojasnio je Tomaš.

Neriješeni imovinsko-pravni odnosi bili su smetnja i početku izgradnje kružne raskrsnice na Vijaci, a Tomaš navodi da bi ovaj projekat, u vrijednosti većoj od 800.000 KM, trebalo da bude završen do kraja godine.

Još dosta posla ima na sanaciji putne infrastrukture, prije svega na rekonstrukciji regionalnog puta koji vodi za Vijačane, čije je katastrofalno stanje čest povod za nezadovoljstvo lokalnog stanovništva.

Zbog velikih troškova očekuje se pomoć Vlade Republike Srpske za sanaciju najkritičnijih klizišta na lokalnoj infrastrukturi i onih koja predstavljaju potencijalnu opasnost za određene objekte.

Posebnu pažnju sadašnja vlast na čelu sa Tomašem posvetila je rekonstrukciji školske infrastrukture u šta je uloženo više od milion KM, od čega samo u OŠ "Nikola Tesla" više od 700.000 KM, potpuno su rekonstruisane škole u Naseobini Lišnja i Šibovskoj, trenutno se radi rekonstrukcija škole u Potočanima, predstoje radovi u školima u Smrtićima i Vijačanima.

Prošle godine od Vlade Srbije u Prnjavor je stigla pomoć od 50.000 evra, što je iskorišteno za rekonstrukciju OŠ "Meša Selimović" u Naseobini Lišnja, a ove godine očekuje se donacija od 75.000 evra za sanaciju mokrih čvorova u OŠ "Nikola Tesla" u Prnjavoru.

"Akcenat treba da stavimo na mlade. Mislim da smo u tome dosta uspjeli, stvorili smo im uslove za bolji rad, stipendije smo duplo uvećali, svi studenti iz Prnjavora druge i viših godina viskoškolskih ustanova imaju stipendiju iz budžeta tokom 10 mjeseci. Povećali smo i iznos i broj stipendija", istakao je Tomaš.

On je dodao da su najbolji studenti sa prosjekom većim od 9,5 posebno nagrađeni turističkim putovanjem, a troje najboljih novčanom nagradom od po 5.000 KM.

"Važno je da oni steknu utisak da lokalna zajednica misli o njima, da prepoznaje njihov rad, da želi da ostanu ovdje, nastave školovanje i kasnije rade i doprinose razvoju opštine Prnjavor i Republike Srpske", kaže Tomaš.

U Prnjavoru je posljednjih godina primjetan i privredni razvoj, a zahvaljujući dobrom poslovanju više od 200 velikih privrednika i više od 800 manjih radnji uvršten je u red razvijenih lokalnih zajednica.

Privrednici su prošle godine ostvarili prihod veći od 710.000.000 KM, a izvoz je bio veći od 210.000.000 KM. Zaposleno je više od 7.100 ljudi.

"Ponosni smo i na formiranje Poslovne zone `Vijaka`, gdje se trenutno gradi šest novih proizvodnih pogona preduzeća registrovanih u ovoj opštini. Isticao sam i tokom kampanje da je važno pomoći domaćim privrednicima, pa tek onda stavljati akcenat na inostrane. Čovjek koji ovdje radi, čija porodica ovdje živi sigurno želi više dobra ovoj lokalnoj zajednici nego neko sa strane", kaže Tomaš.

S druge strane, određenih problema ima u nekim javnim preduzećima čiji je većinski vlasnik opština, prije svega u Komunalnom preduzeću "Park", kojem će biti posvećena i jedna od narednih sjednica Skupštine opštine.

Planiranom dinamikom ne odvija se ni reorganizacija Opštinske uprave u vezi sa smanjenjem broja zaposlenih.

"Opština Prnjavor ima specifičnost da u svakoj mjesnoj zajednici ima matičara, mjesnu kancelariju i slično, što je veliki problem. Dodatni problem je što bi većina ljudi za godinu-dvije trebalo da ide u redovnu penziju, pa je na nama teška odluka da li da ih ostavimo bez posla i isplaćujemo otpremninu ili da se rješenje traži u redovnoj proceduri", kaže Tomaš.

U Prnjavoru se razmišlja i o stvaranju uslova za mirniji i bezbjedniji život stanovnika, zbog čega predstoji i postavljanje video-nadzora za šta je od Vlade Srpske dobijeno 150.000 KM.